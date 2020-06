Kaksivuotias Niki on ensimmäistä kertaa Jäälin montulla uimareissulla. Marika Leinosen tytöt Nella (oik.) ja Niia (äitinsä vieressä) haluavat käydä aina siellä uimassa. Lauantaina mukana oli myös tyttöjen kaveri Inka Silvola. Kuva: Jarmo Kontiainen

Lauantai oli päivä, jolloin monet rynnistivät rannoille uimaan ja ottamaan aurinkoa. Oulussa on tuttujen Nallikarin ja Tuiran uimalan lisäksi viime vuosina on saanut suosiota Jäälin montuksi kutsuttu uimapaikka. Lauantai-iltapäivänä sinne johtavan Takumaantien varrella olikin suuri määrä autoja parkissa. Rannalla oli vilkasta.

Kiiminkiläinen Marika Leinonen tuli montulle uimaan lastensa Nikin, 2, Nellan, 11 ja Niian, 10, sekä näiden kaverin Inka Silvolan, 11, kanssa.

– Isommat lapset halusivat uimaan. He haluavat aina tänne. Tämä on aika lähellä kotia ja onhan nyt tietenkin aivan mahtava ilma.

Leinonen sanoo, että Jäälin montulla on turvallinen ranta ja puhdas vesi. Kiiminjoen uimapaikat olisivat lähempänä, mutta siellä ei ole yhtä mieluisaa käydä.

– Parkkipaikkojen vähyys ei ole haitannut ollenkaan. Vähän aikaa kun maltoimme odottaa, pääsimme melko pian tuohon parkkipaikalle, kun tässä on tuo vaihtuvuus niin suurta.

Vesileikkien riemua Jäälin montulla, josta on tullut suosittu oululaisten uimapaikka. Kuva: Jarmo Kontiainen

Jäälin monttu on entinen soranottokaivanto, joka on täyttynyt kirkkaan vihertävällä pohjavedellä. Siitä on vajaan kymmenen vuoden aikana kehittynyt yksi Oulun suosituimmista uimapaikoista. Se on kaupungin yksi virallisista uimarannoista, ja se varustettiin puolisenkymmentä vuotta sitten muun muassa uimakopeilla ja bajamajoilla.

Jäälin montulle pääsee kun ajaa Kuusamontietä Jääliin ja kääntyy Shell-huoltoaseman kohdalla vasemmalle Takumaantielle.