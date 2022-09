Sieniretki-elokuvan ohella Ville Myllyrinnettä ovat viime aikoina työllistäneet Aikuiset-sarjan kolmas kausi, oman tuotantoyhtiön parhaillaan tekemä sarja moottoripyöräilijä Jarno Saarisesta ja stand up -keikat yrityksissä ympäri maata. Kuva: Anssi Juntto

Ville Myllyrinne ja Martti Suosalo ehtivät mainostaa ennen Sieniretki-elokuvan kuvauksia, että he olivat kyllä törmänneet eri yhteyksissä, mutta eivät olleet näytelleet yhdessä. Kuvausten puolivälissä Myllyrinne tajusi heidän puhuneen puuta heinää.

– Jos joku on sattunut katsomaan Karppi-tv-sarjaa, niin siinä poliisiasemalla on hyvinkin Suosalon ja Myllyrinteen näköiset poliisit. Eli olemmehan me nyt kokonaisen kauden olleet samalla poliisilaitoksella, hän sanoo.