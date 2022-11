Sirpa Pietikäinen on istunut EU-parlamentissa vuodesta 2008. Hänen mukaansa nykyinen ennallistamiskeskustelu Suomessa on vain eduskuntavaalipöhinää. Kuva: Marttiina Sairanen

EU:n ennallistamisasetus on hallinnut julkista keskustelua viime viikkoina Venäjän hyökkäyssodan lisäksi.

Kyse on asetuksesta, jonka mukaan kolmannes vesi- ja maapinta-alasta pitäisi olla luontaisia ekosysteemejä suosivaa. Suomessa keskustelu on keskittynyt metsiin, vaikka vesistöjen suojelu ja esimerkiksi suoalueiden ennallistaminen on aivan yhtä tärkeää.