Perussuomalaisten väistyvä puheenjohtaja Jussi Halla-aho on pitänyt jäähyväispuheensa Seinäjoen areenalla.

Halla-aho sanoi, että perussuomalaisia äänestetään niin kauan kuin puolue pysyy uskollisena omille ihanteilleen ja periaatteilleen, riippumatta kuka on puheenjohtajana.

– Puheenjohtajan tyyli ja persoona eivät ole yhdentekeviä, ne voivat nostaa tai laskea kansalaisten kynnystä äänestää meitä. Mutta eivät ne luo meidän kannatustamme. Puheenjohtaja ei tee puoluetta vaan edustaa sitä, Halla-aho sanoi.

Jussi Halla-aho väistyy tänään perussuomalaisten johdosta. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Penttinen

Halla-aho sanoi mahdollisesta hallitusyhteistyöstä, että asiassa on löydettävä keskitie liian hallitusinnon ja äärimmäisen periaatteellisuuden välillä. Hänen mukaansa on päätettävä, mistä voidaan neuvotella ja mistä ei, ja yhteistyöhön on pyrittävä mutta oltava tarvittaessa valmis myös jatkamaan oppositiossa, jos muut eivät tule vastaan puolueelle tärkeissä asioissa.

– Jos hallitukseen pääsemisestä tehdään itseisarvo, käy kuten perussuomalaisille kävi vuoden 2015 ratkaisujen jälkeen, Halla-aho sanoi.

Hän sanoi, että puheenjohtajan on tunnistettava jäsenistössä ja äänestäjäkunnassa olevia virtauksia ja niiden voimasuhteita, tehtävä niistä synteesi ja kompromissi ja edustettava sitä.

"On epäkohtia ja puutteita, joita en ole osannut ratkaista"

Halla-aho sanoi, ettei hän halua lähteä arvioimaan omaa suoritustaan puheenjohtajana vaan jättää sen muille.

– Totean kuitenkin, että puolueen organisaatiossa ja toimintatavoissa on tietenkin myös epäkohtia, puutteita ja ongelmia, joita en ole osannut ratkaista.

Hän sanoi haluavansa antaa uudelle puoluejohdolle yhden evästyksen.

– Jos aiotte tehdä uudistuksia ja muutoksia, ne kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän jäsenistö ja te itse totutte omiin tapoihinne ja sitä vaikeammaksi asioiden muuttaminen käy. Luokaa rohkeasti oma ja itsenne näköinen toimintakulttuuri.

"Alku oli hankala ja epävarma"

Halla-aho kuvasi neljän vuoden kauttaan puheenjohtajana henkilökohtaiselta kannalta rikkaaksi ja palkitsevaksi.

– Alku oli hankala ja epävarma. Jotkut ihmiset ja heidän toimintansa olivat raskas pettymys. Mutta vielä enemmän oli iloisia yllätyksiä, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon valinnan jälkeen vuonna 2017 osa kansanedustajista perusti oman eduskuntaryhmän ja myöhemmin puolueeksi rekisteröidyn Sinisen tulevaisuuden.

Halla-aho kritisoi puheessaan tuttuun tapaan politiikan kommentaattoreita ja antoi ymmärtää heidän kohdelleen sekä häntä että puoluetta epäreilulla tavalla.

Halla-aho sanoi, että hänen aloittaessaan häntä arvioitiin muun muassa "epäkarismaattiseksi, ilmeettömäksi, monotonisella äänellä puhuvaksi punastelijaksi ja nieleskelijäksi, joka ei pysty täyttämään edeltäjänsä saappaita".

Hänen mukaansa puolueen menestyttyä neljän vuoden aikana vaaleissa samat analyytikot ovat vaihtaneet mielipidettä.

– He kirjoittavat, että minä olenkin ollut karismaattinen ja valovoimainen puheenjohtaja, jonka saappaita seuraajani ei missään nimessä pysty täyttämään, Halla-aho nauratti puoluekokousväkeä.