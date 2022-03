Naisten keskieläke oli viime vuonna 1 601 euroa ja miesten 2 006 euroa kuukaudessa, kertoo Eläketurvakeskus.

Keskieläke Suomessa oli 1 784 euroa kuukaudessa.



Suomalaisten eläkkeistä 70 prosenttia oli alle 2 000 euron suuruisia.

– Miesten ja naisten väliset erot korostuvat erityisesti eläkejakauman yläpäässä. Miehistä lähes 15 prosenttia sai yli 3 000 euron eläkettä, kun naisilla tämä osuus jäi viiteen prosenttiin. Eläkkeen suuruus heijastaa tehtyä työuraa, sen pituutta ja palkkatasoa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.



Vain Utsjoella, miehet ja naiset saavat keskimäärin lähes yhtä suurta 1 670 euron kuukausieläkettä.



– Pienituloisissa kunnissa miesten ja naisten välinen ero eläkkeessä on pieni niin suhteellisesti kuin euroissa. Sen sijaan hyvätuloisissa kunnissa ero on huomattava. Yli puolessa kunnista naisten keskimääräinen eläke on 80–90 prosenttia miesten eläkkeestä.

Suomessa on 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes. Esimerkiksi Kainuussa eläkeläisiä on 43 prosenttia, sen on Suomen toiseksi eläkeläisvaltaisin maakunta Etelä-Savon jälkeen.