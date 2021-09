Oulu

Baanoilla sähköpotkulaudalla pitää ajaa pyöräkaistalla. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun katukuvaan vuokrattavat sähköpotkulaudat tuonut Lime on ollut tyytyväinen kuluneeseen kesään.

Amerikkalaisyhtiön maajohtaja Mikael Uusivuori ei kuitenkaan paljasta tietoja sähköpotkulautojen käyttöasteesta kilpailusyistä.

– Olemme olleet kaikin puolin tyytyväisiä, hän tyytyy sanomaan.

Lime toi Ouluun aluksi heinäkuun loppupuolella 200 sähköpotkulautaa, mutta lisäsi niitä nopeasti, kun kysyntää riitti.

– Sanoisin, että alkuhuuma oli aika sama, mitä muissakin kaupungeissa näkee. Sitä kesti ehkä viikon. Sitten tilanne normalisoitui.

Tällä hetkellä menopelien määrä Oulun kaduilla vaihtelee kysynnän: viikonpäivän, sään ja kellonajan mukaan, mutta tälläkin hetkellä niitä on kaduilla Uusivuoren mukaan ”useita satoja”.

Positiivinen yllätys

Oulu tunnetaan siitä, että sen vesistöistä voi joka vuosi naarata polkupyörien raatoja. Uusivuori onkin jopa yllättynyt siitä, kuinka hyvin sähköpotkulautoja on kaupungissa kohdeltu.

– Aina on yksittäistapauksia, että sähköpotkulauta löytyy jostain pusikosta, mutta yllättävän hyvin niitä on käytetty. Olen jopa positiivisesti yllättynyt, miten hyvin niitä on kohdeltu.

Uusivuori muistuttaa, että tihutöistä raportoidaan aina poliisille. Toistaiseksi yhtiön ei ole tarvinnut olla Oulun poliisiin yhteydessä.

Oulun poliisi on kuitenkin vedonnut sähköpotkulautojen käyttäjiin, ettei lautoja jätettäisi keskelle katua. Poliisi twiittasi viime viikolla saaneensa useita huolestuneita yhteydenottoja sähköpotkulautojen jättämisestä keskelle kulkuväyliä. Poliisi muistutti, että tilanne voi olla yllättävä, kun yhtäkiä keskellä väylää onkin potkulauta poikittain.

Sähköpotkulaudan saa polkupyörän tapaan pysäyttää tai pysäköidä myös jalkakäytävälle tai pyörätielle, mutta niin, ettei siitä aiheudu haittaa muulle kulkemiselle.

Oulussa kiertelee Limen henkilöstöä, joka kerää kaduilta levälleen jätettyjä sähköpotkulautoja, lataa ne ja kuljettaa esimerkiksi rautatie- ja bussiaseman sekä torialueen lähettyville.

Uusivuori kertoo, että sähköpotkulautoja käyttää globaalisti ”nuorempi väki”.

– Suosituin ikäryhmä taitaa olla 20–35 vuotta, mutta kyllä kaiken ikäiset oikeastaan käyttävät – työikäiset ja eläkeläisetkin. Turistit ovat normaalin sesongin aikaan iso käyttäjäryhmä.

Yönopeus alemmaksi

Kaikissa Suomen kaupungeissa, joissa Lime operoi, otettiin vastikään käyttöön sähköpotkulautojen alennettu yönopeus. Puolen yön ja aamuviiden välillä sähköpotkulaudoilla pääsee ainoastaan 15 kilometriä tun­nissa.

– Tämä on turvallisuuskysymys. On harmi, että monet ajelevat sähköpotkulaidoilla baarista kotiin. Tätä koitetaan suitsia. Tilannenopeus vaikuttaa loukkaantumisten todennäköisyyteen ja ­vakavuuteen.

Uusivuori kokee kuitenkin, että nyt tehty toimenpide on lyhytaikainen ratkaisu.

– Pitäisi mennä enemmän siihen suuntaan, että tulisi promillerajoja, joita poliisi valvoisi. Tankojuoppous ei ole rangaistavaa, ellei siitä aiheudu vaaraa muille. Tätä pitäisi tiukentaa.

Lokakuussa pois

Limen vuokrattavat sähköpotkulaudat on tarkoitus kerätä pois katukuvasta lokakuun lopussa. Kyse on kuitenkin alustavasta ja suuntaa-antavasta aikataulusta. Lopullinen ratkaisu tehdään sään mukaan.

Sähköpotkulautojen käyttö perinteisesti vähenee, kun sää viilenee.

– Voi olla, että osa laudoista lähetetään jonnekin, missä on leudompi talvi. Osa saattaa jäädä talvihuoltoon.

Uusivuoren mukaan Limen sähköpotkulaudat nähdään kuitenkin jälleen ensi keväänä Oulussa.

– Kyllä me olemme tulleet pidemmäksi aikaa Ouluun. Tarkoitus on tulla takaisin.