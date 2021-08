Aiemmin kansanedustajana toiminut Jyri Häkämies on kutsunut itseään politiikan perheyrittäjäksi. Myös isä ja isoveli ovat olleet kansanedustajina.Häkämies sanoo kotkalaisten juuriensa näkyvän rentoutena, jätkämäisyytenä ja sosiaalisuutena. Kuva: Markku Ulander

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen moniottelija Jyri Häkämies kutsuu itseään politiikan perheyrittäjäksi. Hänen isänsä Erkki Häkämies toimi 1970-luvulla kokoomuksen kansanedustajana.

– Kodin poliittisuus vaikutti varmasti siihen, että kiinnostuin jo nuorena yhteiskunnallisista asioista. Kokoomuksen nuorisojärjestöön liityin 15-vuotiaana, Jyri Häkämies kertoo.

Kotkassa varttunut Häkämies opiskeli sittemmin Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Valmistuttuaan hän toimi 80-luvun lopulla kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä ja sittemmin muun muassa Kymen Viestinnän viestintäpäällikkönä. Eduskuntaan hän pääsi vuonna 1999. Sitä ennen myös isoveli Kari Häkämies oli toiminut kokoomuksen kansanedustajana.

– Isällä ja veljellä oli varmasti vaikutusta siihen, että pääsin eduskuntaan ensi yrittämällä. Nimi oli Kymen vaalipiirissä valmiiksi tuttu.

Jyri Häkämies aloitti poliittisen uransa hallituspuolueen kansanedustajana. Seuraavalla vaalikaudella kokoomus oli oppositiossa.

– Oli hienoa alkaa rakentaa takaiskun jälkeen puheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla uutta nousua, joka kulminoitui vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Isoissa rooleissa Häkämies toimi vuosina 2007–2011 puolustusministerinä Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen hallituksissa. Samalla hän vastasi valtionyritysten omistajaohjausasioista. Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen Häkämies aloitti Jyrki Kataisen hallituksessa elinkeinoministerinä.

Marraskuussa 2012 hän siirtyi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajaksi. Häkämies sanoo muistelevansa poliittista uraansa kiitollisuudella.

– Sain luottamusta äänestäjiltä ja puolueen sisällä. Pääsin vaikuttamaan hallitusohjelmaan ja käynnistämään uusia asioita. Helppoa hallituksessa ei ollut, se oli vaativaa aikaa muun muassa finanssikriisin ja eurokriisin takia.

Häkämies toteaa, että valinnanvapaus ja usko yksilöön ovat olleet hänelle tärkeitä näkökulmia läpi vuosikymmenten.

– Uskomme EK:ssa esimerkiksi siihen, että ihmiselle pitää antaa sote-uudistuksessa riittävästi valinnanvapautta ja päätösvaltaa. Yhteiskunnan tehtävä on tarjota tähän mahdollisuus.

Häkämies toteaa, että viime vuosina EK:ssa on tapahtunut kaksi isoa muutosta. Toinen liittyy työmarkkinarooliin. EK neuvottelee edelleen sosiaalivakuutuksista, työeläkkeistä ja työlainsäädännöstä, mutta palkkaratkaisuja se ei enää tee.

– Ne on siirretty toimialaliitoille, ja tavoitteemme on saada mahdollisimman paljon päätösvaltaa yrityksille. Keskitetyt ratkaisut eivät toimi nykyisessä nopeatempoisessa maailmassa. Tarvitaan joustavuutta, ja monesti paras tietämys on yrityksissä.

Toiseksi EK on alkanut korostaa ilmastotoimien tärkeyttä ja uudenlaisia energiaratkaisuja.

– Ratkaisuja pitää löytää, ja ne pitää tehdä nopeasti. Uudistukset tarjoavat suomalaisille yrityksille myös mahdollisuuksia. Samalla uudistettavan säätelyn pitää olla oikeudenmukaista.

Kansainvälisyyteen Häkämies tottui jo lapsena Kotkassa. Satamakaupungin katukuvassa näkyi monia kansallisuuksia.

– Samalla oppi siihen, että kansainvälisyyden kautta ihmisille tulee leipää.

Häkämiehen mukaan kotkalaisuuteen liittyy rentous, jätkämäisyys ja sosiaalisuus.

– Tällaisia ominaisuuksia liittyy varmasti myös minuun itseeni. Ja kun aikanaan muutin virallisesti pois Kotkasta, huomasin muuton olleen itselleni vähän isompikin juttu. Mutta olen lohduttautunut Junnu Vainion ajatuksella: kotkalaisuus on sielun tila.