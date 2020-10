Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Hallituksen antamat alueelliset suositukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi on jaoteltu epidemiatilanteen mukaan. Koska Pohjois-Pohjanmaa on vielä epidemian perustasolla, alueelle toistaiseksi ainoana uutena asiana tulee suositus siitä, että myös harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava turvavälin pitämisestä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on jo vaatinut THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön hygieniaohjeiden huomioimista yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.