Kasvomaski suojaa koronan lisäksi myös allergiaoireilta. Kuva: wirestock/www.freepik.com

Lehtipuuallergisille on tulossa vaikea siitepölykausi, ennakoi Allergia-, iho- ja astmaliiton tutkimuskoordinaattori Tiina Vitikainen.

– Lepät ovat täynnä norkkoja, eli niillä on paljon paukkuja varastossa. Kun on paljon norkkoja, siitepölyäkin on runsaasti. Monet koivuallergiset alkavat oireilla jo lepän siitepölystä.

Luonnonvarakeskus seuraa koivun norkkoja, ja myös niitä on tänä vuonna runsaasti. Ainoastaan hieskoivun kukinta on Pohjois-Suomessa ennusteiden mukaan enintään kohtalainen.

– Viime vuonna siitepölykausi jäi aika vaisuksi. Allerginen huomaa, että nyt on vähintään perus- ellei jopa runsaspölyinen vuosi.

Kuiva kevät pahin

Sää voi kuitenkin tuoda allergiaoireista kärsiville helpotusta. Jos esimerkiksi lepän aloitellessa kukintaa tulee takatalvi, kukinta ei välttämättä toteudu ihan odotetunlaisesti, vaikka norkkoja olisikin paljon.

Koivun kukkiessa helpotusta voi puolestaan tulla sateisista päivistä, jotka vähentävät pölisemistä.

Aurinkoinen ja kuiva kevät on allergiselle kaikkein pahin.

Myös tuulen suunnalla on merkitystä.

– Kaakkois-Suomeen oli toissa viikonloppuna kulkeutunut ihan ennätysmäärä lepän siitepölyä Baltiasta ja muualta Euroopasta, Vitikainen kertoo.

Koivu ei vielä kuki Keski-Euroopassa, mutta Vitikainen kertoo, että arvioiden mukaan ensimmäiset kaukokulkeumat koivun siitepölyä olisivat tulossa Suomeen viikon kahden kuluttua.

Vitikaisen mukaan kaukokulkeumat voivat levittäytyä myös Oulun korkeudelle.

– Jos olot ovat suotuisat ja tuulet todella voimakkaat, koivun siitepöly voi kulkeutua jopa tuhansia kilometrejä. Sadat kilometrit eivät ole temppu eikä mikään.