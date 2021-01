Lasten varhaiskasvatuksen järjestämisessä on monia vaihtoehtoja, joista perheet voivat valita. Kotihoidotuen lakkauttaminen rajaisi yhden vaihtoehdon pois. Valinnanvapaudesta huolimatta järjestelmän rasitteena on se, että lastenhoito kasautuu pääosin naisille, vaikka miehillä on laajat oikeudet perhevapaisiin.

Kuva: Vesa Joensuu