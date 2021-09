Oulu

Piritta Mettovaaran (vasemmalla) ja Kirsi Ingetin taidetta on esillä Galleria Oskari Jauhiaisessa 9. lokakuuta saakka. Kuva: Susanna Eksymä

– Vaihdevuosi on sanana hankala. Se on ruskea, kärttyinen, pikkuisen pullukka. Pullataikina, johon on tullut kova kuori päälle. Koppura. Menettänyt elastisuuden. Mutta entäpä jos se on jotain muutakin? Vaihtuvia asioita, muuttuvaa minuutta. Luonnollinen osa ihmistä, pohtii oululainen tekstiilitaiteilija Piritta Mettovaara.

Oululaiselle veistäjälle Kirsi Ingetille vaihdevuosista tulee mieleen rakennustyömaan vierellä oleva hiekkakasa, joka hupenee rakennuksen valmistumisen myötä.

– Hiekka on olennainen osa perustusta ja rakentamista, mutta sitä ei tule ajatelleeksi katsoessaan taloa. Naisen ikääntymisessä ja siihen liittyvässä potentiaalissa on jotain samankaltaista. Se viisaus on monien yhteiskunnallisten asioiden rakennusainetta ja välttämättömyys, mutta silti näkymättömissä, Inget puhuu.

Taiteilijaystävykset Mettovaara ja Inget eivät ole tyytyneet vain pohdiskelemaan vaihdevuosia, vaan päättivät rakentaa aiheen ympärille taidenäyttelyn. Se avattiin viime viikolla Kiimingin Syke-talolla, Galleria Oskari Jauhiaisessa.

– Nyt vaihdevuodet on sitten kirjoitettu isoilla, röyhkeillä kirjaimilla, Inget sanoo.

Inspiraationa arjen havainnot

Piritta Mettovaara ja Kirsi Inget kertovat Vaihdevuosi-näyttelyn töiden syntyneen arjen havainnoista ja asioista, joita naiset ovat ihmetelleet yhdessä ääneen.

– Näiden keskustelujen aiheet liittyvät usein naiseuteen, rooleihin, muutokseen ja muutosta hidastavaan tai estävään häpeään, Kirsi Inget sanoo.

Ingetiltä näyttelyssä on esillä kuusi työtä, jotka pitävät sisällään yhteensä 21 erilaista nänniä. Ne on veistetty eri puulajeista – metsälehmuksesta, kuusesta ja männystä.

– On sileää ja rouheaa, on korkeampaa ja matalampaa, on mummon nänni, saunovan nänni ja imettävän nännikin siellä on – ja monta muuta. Töiden nimi, Nännikeskustelu, viittaa vireänä velloviin keskusteluihin siitä, kenen nännit saavat näkyä, Inget valottaa.

Piritta Mettovaaralta esillä on viisi silkille tulostettua ja kirjailtua valokuvaa ja kolme kudottua tekstiiliteosta.

– Valokuvieni aiheena ovat naisen monenlaiset roolit. Kudotut tekstiilit ovat puolestaan ajatuksiani naiseuteen liitettävistä lainalaisuuksista, säännöistä ja muoteista, Mettovaara kertoo ja jatkaa:

– Yhteen kudotut sukkahousut, reikineen kaikkineen, ruskean eri sävyissä seinällä, kuin naistenarmeija aamuisin työmatkalla sullottuna ruuhkabussiin. Jalassa olevissa sukkahousuissa reikä eli silmäpako on oman sukupolvikokemuksen valossa häpeän aihe, mutta mielenkiintoinen seinälle pingotettuna.

Palkitsevaa yhteistyötä

Vaihdevuosi-näyttely on Mettovaaran ja Ingetin ensimmäinen yhteisnäyttely.

– Ohjaamme taideryhmiä yhdessä työparina ja yhteistyömme on luonnollisesti soljunut siihen suuntaan, että ilman erillistä suunnitelmaa tai päätöstä olemme tässä.

Naiset kuvailevat taidenäyttelyprojektiaan antoisaksi, palkitsevaksi, lämminhenkiseksi ja hyväksyväksi.

– Vaikka materiaalit, joista työstämme, ovat aivan erilaiset, puhumme samaa kieltä. Sain kokeilla puun veistoa ja Kirsi venytteli sukkahousuja, Mettovaara kertoo.

Taitelijat toivovat, että naisellisesta aiheestaan huolimatta näyttelyyn löytäisi tiensä ihmisiä ikään ja sukupuoleen katsomatta.

– Näyttely sopii kaikille taiteesta, keskustelusta, ajattelusta ja läsnäolosta kiinnostuneille. Uteliaille ja ohikulkijoille. Tilassa on hyvä mahdollisuus myös istua alas ja rauhoittua, jos sattuu kaipaamaan sellaista.

Entä mitä naiset haluavat näyttelyllään viestiä?

– On aika outoa, että joka päivä valtava määrä naisia kiskoo päällensä läpinäkyvät, epämukavat, helposti rikkoontuvat ja lämmittämättömät sukkahousut ja kokee huolta niiden ehjänä pysymisestä. Samankaltaisia automatisoituneita epäloogisia toimia ja rooliodotuksia arkemme on pullollaan. Me olemme pohtineet näitä, mutta työt voivat ja saavat kertoa jokaiselle ihan omanlaistaan tarinaa, Mettovaara summaa.

Vaihdevuosi-näyttely on esillä Kiimingin Syke-talolla, Galleria Oskari Jauhiaisessa 9. lokakuuta saakka. Avoinna maanantaista torstaihin 8.30–19, perjantaisin 8.30–17 ja lauantaisin 9–15.