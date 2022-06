NTRNZ media Oy:n Oulun toimipisteen tiimi on päävastuussa yhtiön kansainvälisten TV-sarjojen kehityksestä ja tuotannosta. Kuva: Henri Luoma

Oululaisen NTRNZ median tuottama Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarja on valittu tämän vuoden Berlin International TV Series Festivalin finalistiksi dokumenttisarjojen kategoriassa.

– Ensimmäistä kertaa tuotantomme noteerataan kansainvälisessä ja arvostetussa alan tapahtumassa. Jo pelkästään pääsy finaaliin on meille merkittävä voitto. Olemme viimeistään nyt pystyneet todistamaan, että pohjoisesta alkunsa saava ja siellä tuotettu sisältö voi löytää tiensä valtaville kansainvälisille markkinoille, kertoo vastaava tuottaja Teemu Hostikka tiedotteessa.

Ylellä alkuvuodesta esitetty Vaietut arktiset sodat myytiin The Walt Disney Companylle jo ennen kuin sarja oli valmis. Pohjoismaiden lisäksi sarja nähdään ainakin Benelux-maissa sekä Kiinassa yli 500 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän iQIYI -alustalla. Sarjan toisen kauden tuotanto on jo lyöty lukkoon pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden kanssa ja esituotanto on jo käynnissä.

NTRNZ media Oy on mukana osakkaana uuden pohjoisen alueen sisällöntuotantoon erikoistuvan yhtiössä. Yhtiön taustalla on valtava määrä kokemusta kansainvälisistä TV-tuotannoista ja formaateista. Osakkaita on Norjasta, Suomesta ja Iso-Britanniasta.

Yhtiön kotipaikaksi tulee Tromssan lähellä oleva FilmCamp, jossa on kuvattu menestyselokuvat Rare Exports sekä The 12th Man.

– Uuden yrityksen perustajien kokemuspohja on valtava. Pyrimme kehittämään arktisen alueen sisällöntuotannon hubia, jossa useita tuotantoja tehtäisiin Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan alueella, kertoo Hostikka.