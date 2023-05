Ukrainan vastahyökkäys venäläismiehittäjiä vastaan on päivä päivältä lähempänä, mutta milloin ja miten se tapahtuu, on arvailujen varassa. Keväthyökkäyksen sijaan edessä on nyt ehkä kesäoffensiivi.

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö totesi tiistaina Japanin yleisradioyhtiölle, että hyökkäys alkaa "pian". Kuvaus on väljä, tarkoituksella. Se lisää epävarmuutta venäläisjoukoissa, pakottaa ne pitämään koko ajan valmiuden korkeana.