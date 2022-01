Oulu

Kari Lappalainen (oikealla) jättää Liha- ja Kalakaupan Petteri Pyhtilän luotsattavaksi hyvillä mielin. Kuva: Susanna Eksymä

Oululaisilla Kari ja Paula Lappalaisella oli tunteikas vuoden 2021 viimeinen päivä. Liha- ja Kalakauppaa Oulun Ilmarinkadulla luotsannut pariskunta teki perjantaina viimeisen työpäivänsä ja heittäytyivät vuoden 2022 alkajaisiksi eläkepäiville.

– Kyllä tätä päätöstä oloneuvokseksi heittäytymisestä on kypsytelty jo pidempään. Itselläni tuli virallinen eläkeikä vastaan jo keväällä, Kari Lappalainen toteaa.

Liha ja Kalakaupan uutena kauppiaana Lappalaisten jalanjäljissä jatkaa laulavana kalakauppiaanakin tunnettu Petteri Pyhtilä, 30, joka pyöritti aiemmin Torin Kalaherkkua Oulun kauppahallissa.

– Omistuspohjassa on tapahtunut muutoksia jo elokuussa ja Petteri on ollut kuvioissa mukana siitä lähtien. Olemme autelleet uuden kauppiaan alkuun ja jätämme nyt hyvillä mielin yrityksen tutulle ja osaavalle nuorelle, Lappalainen sanoo.

Lopettamispäätöksestä somekohu

Lappalaisten lihakauppiasura käynnistyi vuonna 2007 heidän ostettua Oulun Lihakauppa Oy:n. Ensimmäiset kolme vuotta myymälätoimintaa pyöritettiin Kotivaran pihassa pienessä myymälässä.

– Ne olivat hyviä vuosia ja vuonna 2010 uskalsimme jo laajentaa suurempiin, nykyisiin liiketiloihin, Lappalainen kertoo.

Hyviä vuosia riitti siitä eteenpäinkin, kunnes suunta muuttui ja vuonna 2019 Liha- ja Makkarakaupan nimellä toiminut yritys ajautui konkurssiin.

Lopettamisuutinen meni oululaisten tunteisiin, ja sosiaalisessa mediassa asiaa harmiteltiin tuhansissa päin.

– Tuntuihan se positiivinen palaute tietysti hyvältä. Pienen hengähdys- ja harkintatauon jälkeen avasimme myymälän uudelleen Liha- ja Kalakauppana lokakuussa 2019. Se oli hyvä päätös.

Kauppahallivuosi oli hankala

Kalapuolen veturiksi uudella nimellä ja konseptilla avattuun myymälään valikoitui Petteri Pyhtilä, kunnes syksyllä 2020 mies lähti kokeilemaan siipiään Oulun kauppahalliin.

– Vuosi kauppahallissa oli hankala. Kaupanteko tökki liikaa torialueen ongelmista sekä osittain myös koronasta johtuen. Ei kannattanut jatkaa, Petteri Pyhtilä kommentoi.

Hän ei pidä mahdottomana ajatuksena, että torihotellin valmistuttua Liha- ja Kalakauppa palvelisi kauppahallissakin, mutta torialueen ollessa kesken kauppahallikortti on katsottu.

Lounasta ja pihatapahtumia

Pyhtilä ottaa Liha- ja Kalakaupan ohjakset käsiinsä innostunein mielin.

– Oli mukava palata tuttuun porukkaan ja toimivaan konseptiin, jota lähdemme tästä hiljalleen kehittämään.

Pyhtilä sanoo myymälästään saatavan raakojen kala- ja lihatuotteiden ohella jatkossa entistä enemmän myös erilaisia kala- ja lihajalosteita, erikoisempia makkaroita sekä juustoja.

– Vaikka alamme tuoda juustoja ja makkaroita myös Etelä-Euroopasta ja Balkanilta, painotamme edelleen tuoreen lihan kotimaisuutta.

Uutuutena myymälässä on tarjolla take away -lounasta ja tämän kevään suunnitelmissa on raivata liiketiloista lounasasiakkaille tilaa kuuden asiakaspaikan verran.

Kesäsuunnitelmissa on myös pihatapahtumia.

– Siellä varmasti jonkun laulunkin luikautan, Pyhtilä lupaa.