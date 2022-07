Suomalaisten luottamus istuvaan presidenttiin on tavannut olla vahvaa. Neljästä viimeisestä presidentistä vain Martti Ahtisaari ei noussut sellaiseen huippusuosioon, josta ovat nauttineet niin Mauno Koivisto, Tarja Halonen kuin Sauli Niinistökin.

Korkeita lukemia on selitetty muun muassa historiasta kumpuavalla hallitsijan kunnioituksella ja suomalaisten yleisellä auktoriteettiuskolla. Merkittävää on sekin, millainen kuva presidentin henkilöstä on rakentunut ja miten presidentit ovat kyenneet kansalaisia puhuttelemaan. Näiden taitojen mestari oli jo Urho Kekkonen.