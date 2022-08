Jenny Kangasvuon tutkimuksen mukaan biseksuaalit kohtaavat tänä päivänä edelleen samoja ennakkoluuloja, kuin viisikymmentä vuotta sitten. Kuva: Linnea Ohtamaa

Filosofian tohtori Jenny Kangasvuo on tutkinut bi- ja panseksuaalisuutta jo tovin. Viisitoista vuotta kestäneen tutkimuksen pohjalta syntyi uusi aihetta käsittelevä tietokirja, Bi- ja panseksuaalisuus, jonka pohjana ovat kymmenet eri vuosikymmenillä tehdyt haastattelut, laaja mediasta kerätty aineisto sekä Kangasvuon omat kokemukset biseksuaalina.

Bi- ja panseksuaalisuuden määritelmät limittyvät osittain. Biseksuaalisuus on viehätystä niin samaa kuin eri sukupuolta oleviin, ja/tai kiinnostusta ihmiseen sukupuolesta riippumatta. Panseksuaalisuus – joka on biseksuaalisuutta tuoreempi termi – on viehätystä kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan.