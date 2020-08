SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin esitti työajan lyhentämisen lähivuosien keinoksi jakaa vaurautta muillekin kuin omistajille ja sijoittajille. Avausta ehdittiin moittia huonosta ajoituksesta, kun vasta äskettäin kiky-sopimus paransi tutkimusten mukaan työllisyyttä ja kilpailukykyä.

SDP on siirtynyt puheenjohtaja Sanna Marinin aikaan. Pääministeri Sanna Marin kukitettiin viikonvaihteessa Tampereella SDP:n puheenjohtajaksi, joten tämäkin muodollisuus on nyt hoidettu. Karismaattisena pidetyn Marinin kausi pääministerinä on ollut koronan sävyttämissä oloissa poikkeuksellinen. Jatkossa häntä haastetaan uudella tavalla nimenomaan SDP:n puheenjohtajana.