Moda-vaateketjun toimitusjohtaja Beni Kauhanen tietää, että vaatekaupassa vastuullisuusasiat ovat myyjän vastuulla. Vaatealalla on tunnettava tarkasti, millaisissa olosuhteissa vaatteet on tuotettu ja miten työntekijöiden oikeuksista pidetään kiinni. Vaikka alalla on tehty paljon, kehitettävää vielä riittää, Kauhanen sanoo.

Kuva: Mauri Ratilainen