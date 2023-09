Nykyajan määrittävimpiä piirteitä on yhteiskunnan ylärakenteen jatkuva taistelu kansalaisten vääriä mielipiteitä kohtaan.

Uusimpana esimerkkinä on Euroopan komission vaatima joukkotuhon kieltämisen ja vähättelyn kriminalisointi.

Etupäässä kyse on holokaustin, juutalaisten kansanmurhan kiistämisestä. On tietysti täysin selvää, että holokausti on historiallinen tosiasia, jota marginaaliset hörhöt eivät kykene kumoamaan.

Uskottavuudeltaan he vertautuvat litteän maan teorian kannattajiin.

Jos ensisilmäyksellä vaikuttaa, ettei kriminalisoinnissa ole siis mitään ongelmaa, kannattaa miettiä tätä yksittäistä kysymystä pitemmälle.

Päätös kun avaa todellisen Pandoran lippaan, kuten historioitsija Jukka Korpela on todennut Helsingin Sanomien kirjoituksessaan.

Kun poliittisesti aletaan määrittelemään, mikä tulkinta historiasta on sallittua ja mikä ei, ollaan totalitarismin tiellä. Diktatuureissa on sellaisia virallisia totuuksia, joiden kiistämisestä saa rangaistuksen, demokratioissa ei pitäisi olla.

Korpela on kirjoituksessaan huolissaan etenkin historiallisen tutkimuksen puolesta, mutta miksi eliitin hinku kriminalisoida mielipiteitä jäisi vain siihen.

Aina löytyy "painavia" syitä sen ja tämän ajatusrikoksen kieltämiseksi, kun oikein halutaan.