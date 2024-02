Ilmavesilämpöpumpun suosio öljylämmityksen korvaajana on kasvanut huimasti viime vuosina, ja lämmitysmuoto on vähitellen vallannut alaa myös pohjoisessa Suomessa. Oikein mitoitettu pumppu voi tuoda huomattavat säästöt öljyyn verrattuna, mutta osa pumpun hankkineista on joutunut pettymään, kun pitkinä pakkasjaksoina talo ei olekaan lämmennyt toivotusti.

Buumia on vauhdittanut valtion tuhansien eurojen avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi. Ilmavesilämpöpumppu on otollinen öljykattilan korvaaja, koska se siirtää ulkoilmasta ottamansa lämmitysenergian talon olemassa olevaan patteriverkostoon.