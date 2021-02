Valtiovarainministeri Matti Vanhanen ravistelee miettimään, miten talouskasvu saataisiin pitkäjänteiselle kasvu-uralle muutoin edessä väijyvän köyhtymisen sijaan. Kuva: Jussi Toivanen / Valtioneuvoston kanslia

Onko Suomi enää Pohjoismaa? Vastaus hätkähdyttävään kysymykseen on valtiovarainministeriön tuoreen talouskasvun edellytyksiä tarkastelevan raportin mukaan jokseenkin hälyttävä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) viesti antaa aihetta vakavaan huoleen. Suomi on jäänyt jälkeen keskeisistä vertailumaista. Suomen taloutta on vaivannut kasvuvaje jo vuosikymmenen ajan. Suomi on näivettymisen ja kroonisen velkaantumisen tiellä.