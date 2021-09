Pelastakaa lapset -järjestön sosiaalityöntekijä vierailulla al-Holissa.Järjestö vetoaa länsimaihin kotiutusten vauhdittamiseksi. Kuva: Pelastakaa lapset

Kymmeniä kuolleita lapsia tänä vuonna. Näiden joukossa kaksi surmattua. Turvattomuuden lisäksi heikkolaatuista ravintoa, puutteellista hygieniaa ja radikaaleja aatteita. Tällainen on Koillis-Syyrian leireille asutettujen lasten elinympäristö.

Kansainvälinen Pelastakaa lapset -järjestö (Save the Children) arvostelee EU-maiden eritahtisuutta lasten kotiuttamisessa. Aihe on poliittisesti arka, koska lasten äideillä on kytköksiä Isis-terroristijärjestöön esimerkiksi avioliittojen kautta.