Kuusamo Nature Photo 2020 -valokuvakilpailun voittajat on julkistettu. Koillissanomien järjestämän Lapset ja nuoret -Instagramsarjan (sarja C) voitti 16-vuotias Niko Sallinen kuvalla "Väärä uhri". Raati perusteli valintaa seuraavasti: ”Väärä uhri on hauskasti nimetty kuva, jossa on kaunis sommittelu ja värit kohdallaan. Makrokuvia lukuun ottamatta hyttysiä näkee harvemmin luontokuvissa, pisteitä myös siitä.

Sammakko-kuvalla toiseksi sijoittui 15-vuotias Elmeri Juuti. Kolmannen sijan vei 14-vuotias Reea Kantanen ruokaa jakavista kirjosiepoista. Niko Sallinen ja Elmeri Juuti sijoittuivat neljänneksi ja viidenneksi.