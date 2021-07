Kesäkuun kuntavaaleista on kolmisen viikkoa, ja tuloksen pureksinta on rauhoittunut ajan kulumisen ja lomakauden takia. Puolue, jossa vaalitulos nousee kuitenkin kesätauon jälkeen taas pöydälle, on vihreät.

Puolue kadotti kannatuksestaan lähes kaksi prosenttiyksikköä. Ääniosuus vajosi 10,6 prosenttiin.