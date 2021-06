Kansa on puhunut, äänet on annettu ja laskettu. Pulinat pois. Kenties kuitenkin vielä yksi vaaleja käsittelevä kolumni on paikallaan. Vaaleja kuitenkin laskelmieni mukaan on tulossa seuraavien neljän vuoden aikana ainakin viidet lisää. Etenkin jos sote-uudistus menee läpi, niin tällöin tammikuussa 2022 on maakuntavaalit. Sitten seuraakin eduskuntavaalit vuonna 2023, eurovaalit sekä presidentinvaalit vuonna 2024.

Tästä vaaliputki jatkuu kuntavaaleilla 2025 ja siitä kierros taas lähtee alusta. Vasta vuonna 2028 taitaa tulla vaaliton vuosi.