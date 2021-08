Kuntavaalien ensikertalainen Minja Koskela äänestettiin kaupunginvaltuustoon huimalla yli 5 600 äänellä. Taakse jäi useita konkaripoliitikkoja, kuten puoluetoveri Paavo Arhinmäki ja vihreiden Maria Ohisalo. Kuva: Mauri Ratilainen

– Ota sellaisia kuvia, joita miespoliitikoista otetaan, Helsingin tuore kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ehdottaa poseeratessaan kuvaajalle.

Feminismin äänitorvena tunnettu Koskela on aloittanut uransa kaupunginhallituksessa edellisellä viikolla. Takana on hektinen kesä, sillä vaikka politiikasta on voinut pitää taukoa kuntavaalien riemutuloksen jälkeen, ovat kotona odottaneet yhdeksänkuukautinen tytär ja kesken oleva väitöskirja.