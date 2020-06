Höfnin kaupunki Islannista on mukana yhteistyöhankkeessa. Kuva: Riitta Olsbo

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelmakomitea on päättänyt, että Vaalan lukio pääsee koordinoimaan Nordplus Junior -opetusyhteistyöhanketta islantilaisten ja norjalaisten partnereiden kanssa.

Vaalan lukio kertoo tiedotteessaan, että hankkeen aikana kussakin kolmessa maassa toteutetaan kaksi vajaan viikon mittaista opiskelijavaihtoa. Niihin osallistuu kymmenen opiskelijaa ja kaksi opettajaa jokaisesta partnerikoulusta.

Pohjan koulujen yhteistyölle antavat pohjoismainen kulttuuri ja asutushistoria, alueiden yhteiset ympäristökysymykset ja muut alueelliset erityispiirteet.

Opiskelijat tutustuvat vaihtojen aikana mukana olevien koulujen lähiseutujen historiaan ja ympäristöön. He muun muassa vierailevat luonto- ja kulttuurikohteissa ja perehtyvät niiden tarinoihin.

Oppiminen tapahtuu tutkivan oppimisen menetelmin arkeologien, geologien ja muiden asiantuntijoiden opastuksella.

Vaalan lukio sijaitsee Rokua UNESCO Global Geoparkin alueella, norjalainen Brønnøysundin lukio Trollfjell UNESCO Global Geoparkin alueella ja islantilainen Austur-Skaftafellssýslun lukio lähellä Katla UNESCO Global Geoparkia ja Vatnajökullin kansallispuistoa. Trollfjell, Rokua ja Katla ovat maailman pohjoisimmat UNESCO Global Geoparkit.

Global Geoparkit ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia geologisia alueita, jotka on hyväksytty YK:n opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n kansainväliseen geotieteiden ja geoparkien ohjelmaan. Geoparkien tehtävänä on vaalia alueidensa arvokasta luonnon ja kulttuurin perintöä ja tehdä sitä tunnetuksi opetuksen, tieteen ja kestävän matkailun kautta. Yhteensä geoparkeja on maailmassa tällä hetkellä 147.

Vaalan lukion hallinnoima olmevuotinen hanke alkaa 1.8.2020. Ensimmäisen opiskelijavaihdon on tarkoitus kuitenkin toteutua suunnitelman mukaisesti Islannissa jo syyskuun lopulla ja toinen Norjassa keväällä 2021.