Vankilauutisoinnissa nousee usein esiin väkivalta. Kyselytutkimuksessa yli puolet vangeista piti vankilaa kuitenkin vähintään melko turvallisena paikkana. Kuvassa Oulun vankila. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tv-sarjat ja elokuvat luovat omaa kuvaansa vankiloista, mutta kuinka paljon todellisuudessa tiedämme vankien arjesta suomalaisissa vankiloissa? Sakari Kainulaisen ja Juho Saaren tuore kirja pureutuu aiheeseen.

Sakari Kainulainen, yksi tavoitteistanne on ollut vankeihin liittyvien ennakkoluulojen purkaminen. Millaisia nämä ennakkoluulot ovat?

– Kun puhutaan vangeista, yleensä ihmisille tulevat mieleen raskaampia rikoksia tehneet ja vanki on tietynlainen nahkaliivissä kulkeva kaljupää. Uutisointikin on usein sentyyppistä, että väkivalta rehottaa vankiloissa ja henkilökunta on helisemässä. Kyselytutkimus nosti esiin sen, että siellä on valtava kirjo erilaisia vankeja ja vain pienehkö osa vastaa stereotypiaa. On ensikertalaisia, jotka menevät sisään peloissaan, ja toisaalta niitä, joille siinä ei ole mitään kummallista ja joille on osittain helpotuskin päästä taas laitoselämään.