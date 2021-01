– Olen tehnyt itseni kanssa kauhean määrän duunia ja oivaltanut elämää ihan eri tavalla. Nuorena vedin just niin kuin itse halusin ja täysillä, sanoo ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti. Hänestä kertova dokumenttielokuva ilmestyy helmikuun alussa. Kuva: Arttu Laitala

Vaarallinen. Hyväsydäminen. Ristiriitainen. Macho. Muun muassa näillä sanoilla ihmiset kuvailevat ex-jääkiekkoilija Jere Karalahtea uutuusdokumentissa.

Huumausainerikoksista tuomittu ja joukkueiden sääntöjä rikkonut Jere Karalahti on ollut testi jääkiekon moraalille. Kuinka paljon voi katsoa läpi sormien ilman, että systeemi rapautuu? Monen mielestä Karalahden kohdalla katsottiin liikaa. Varsinkaan HIFK:ssa kaikki eivät halunneet edes osallistua dokumentin tekoon.

Mutta Karalahtea myös ihaillaan: hän oli lojaali ja reilu jätkä pukuhuoneessa. Ja vaikka meno oli hurjaa ja bileet venyivät, kaukalossa tuli tulosta.

Elämäkerrassa Jere (2017) Karalahti on kertonut itse oman tarinansa. Helmikuussa ensi-iltansa saavaan dokumenttiin on haastateltu yli 50:tä henkilöä: perheenjäseniä, valmentajia, jääkiekkoilijoita, lääkäreitä ja ystäviä.

– Elokuvafanina minulla oli toki oma käsitykseni siitä, millainen haluaisin tämän elokuvan olevan – mutta en ole voinut vaikuttaa siihen millään lailla. Tässä ihmiset elämäni ympäriltä kertovat, miten he ovat nähneet ja kokeneet asiat, Jere Karalahti sanoo.

Hän ei yllättynyt ihmisten kommenteista.

– Olen käynyt keskusteluja vuosien varrella, ja minulla oli käsitys ihmisten ajatuksista. Leffa kuvaa helvetin hyvin minua ja minun elämääni, Karalahti toteaa.

Rokkistaraksi: "Lätkä oli se mun rokki"

Alkoholi ja huumeet olivat kuvioissa jo silloin, kun ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti alkoi pelata HIFK:n riveissä ja SM-liigassa.

– Se oli niin olennainen osa elämää teinipojasta saakka, etten edes tiennyt muusta. Tapulissa kaikki oli erilaista kuin muualla. Meillä oli ihan oma meininki omat koodistot ja jutut, miten hommat hoidettiin ja elämä pyöri, sanoo Helsingin Tapulikaupungissa kasvanut Karalahti.

– Halusin olla jonkinlainen rokkistara ilman sitä rokkia. Lätkä oli se mun rokki.

Osansa oli myös aikakaudella.

– Paljon on muuttunut urheilumaailmassa. Nykypäivänä ei olisi enää mahdollista tuossa mittakaavassa tehdä noita asioita...

Olisiko se ollut sinun kohdallasi hyvä vai huono?

– Niin, en tiedä... Paha sanoa, Karalahti miettii.

– Mutta koen vahvasti sen, että ilman tuota kaikkea, lähiötaustaa ja muuta, en olisi ollut niin hyvä pelaaja. Kilpailuvietti, selviytyminen ja määrätietoisuus tulevat kaikki sieltä. Mutta tietenkään päihteidenkäyttö ei kuulu tuossa mittakaavassa huippu-urheiluun, Karalahti toteaa.

Jere Karalahti on ollut julkisuudessa melkein 30 vuotta. – Pyöritys ja ryöpytys on ollut jatkuvaa ja menettänyt merkityksensä. Silti ihmettelen, että edelleen tulee niin paljon kuraa, vaikken ole enää se sama tyyppi kuin ennen, hän sanoo.

Jääkiekko ei ollut koko elämä

Suuri lahjakkuus pärjäsi jäällä ja häntä luonnehdittiin Euroopan parhaimmaksi puolustajaksi. Karalahti pääsi NHL:ään, mutta lopetti siellä neljän vuoden jälkeen sääntörikkomusten ja päihteidenkäytön vuoksi.

– Moni jääkiekkoilija asettaa tavoitteeksi NHL:n ja sitten se on pelkkää sitä. Jääkiekko on ollut iso osa elämääni, mutta olen halunnut tehdä paljon muitakin asioita. Jääkiekko on ollut intohimoni ja pitänyt minut järjestyksessä ja ruodussa monissa elämän vaiheissa, muttei suinkaan se ainoa asia elämässäni.

Mitä ne muut asiat ovat?

– Elokuvat, musiikki ja livekeikat, jossain elämänvaiheessa autot, Karalahti luettelee.

Ja päihteet.

Viinanhuuruisia kotivideoita

Kotivideoille on taltioitu pätkiä viinanhuuruisesta elämästä. Videolla kaverit yrittävät saada sohvalla örisevän Karalahden skarppaamaan, sillä seuraavana päivänä on hänen esikoistyttärensä Ronjan (synt. 2000) syntymäpäivä.

– Nämä pätkät ovat pintaraapaisu, eivätkä mitään kovin pahaa. Esimerkiksi Amy Winehousesta kertovassa elokuvassa on aito setti häröilyä. Tässä elokuvassa semmoinen jää pois, mutta viinanhuuruista sekoilua kyllä riittää, Karalahti sanoo.

– Tavallaan harmittaa, että ei siitä ajasta ole enempää filmimateriaalia. Mutta kun olin nuori, vain harvoilla oli videokameroita. Lisäksi piirit ja meininki olivat sellaisia, että ei siellä olisi voinut kuvata.

Karalahden päihdehistoria on käyty seikkaperäisesti läpi omaelämäkerrassa. Elokuvassa se käsitellään viitteellisemmin. Lopputulos kuitenkin oli, että vuonna 2008 Karalahti sai rajun alkoholinkäytön seurauksena hengenvaarallisen haimatulehduksen, joutui teholle ja koomaan. Sen jälkeen hän olikin yhdeksän vuotta ilman alkoholia – ja taisteli itsensä kuntoon ja takaisin jäille.

Onnistuuko kohtuukäyttö ilman luisumista vanhaan?

Lääkärit antoivat Karalahdelle ehdottoman alkoholikiellon. Nyt hän käyttää sitä taas, mutta vain muutaman lasin kerrallaan. Karalahti testautti arvonsa ja alkoi käyttää kaksi lasia viiniä joka toinen viikonloppu. Sitten määrä nostettiin neljään.

Voiko se onnistua, voiko päihderiippuvaisesta tulla kohtuukäyttäjä?

"Kun 33-vuotiaana jouduin koomaan, ymmärrän hyvin, että silloin sanottiin, etten koskaan enää voi juoda alkoholia."

Dokumentissa päihdelääkäri sanoo, että riippuvaisen on äärimmäisen vaikea palata hallittuun käyttöön. Mitä ajattelee Karalahti itse?

– Kun 33-vuotiaana jouduin koomaan, ymmärrän hyvin, että silloin sanottiin, etten koskaan enää voi juoda alkoholia. Se elämäntyyli olisi johtanut hautaan, se oli sellaista maailmanlopun meininkiä. Mutta kasvoin yhdeksän vuoden aikana henkisesti, ja olen edelleen sillä matkalla.

Onnistuuko kohtuukäyttö ilman luisumista vanhaan?

– Kyllä se muutaman kerran on luisunutkin, hymähtää Karalahti.

Vuosi sitten Levillä Karalahti vietiin putkaan, kun hän oli alkanut rähinöidä portsareita vastaan.

– Tämä on ollut oppimatkaa. Ne ovat olleet isoja oppeja siitä, että kuinka lähellä se kaikki on.

Karalahti sanoo, että tällä hetkellä hänellä ei ole mitään ongelmia alkoholin kanssa.

– Juon yhden, kaksi tai kolme lasia. Olen kasvanut pois siitä. Pahin peto sisällä on rauhoittunut. Kun tulee lisää ikää, tulee myös järkevämmäksi ja viisaammaksi. Ainakin pitäisi tulla, Karalahti sanoo.

Jere Karalahti on ollut viime vuosina koti-isänä. – En usko, että kukaan faija on ollut oman poikansa kanssa niin paljon kuin minä. Siinä näkyy luonteeni: olen tässäkin ihan täysillä.

Sataprosenttisesti koti-isä

Myös kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet.

– Enää ei kiinnosta lähteä bilettämään viikoksi minnekään. Olen paljon mieluummin kotona 4- ja 2-vuotiaiden lasteni kanssa todistamassa päivittäin heidän yhteisiä seikkailujaan. Myös 20-vuotiaan Ronja-tyttäreni kanssa meillä on supersuhde, Karalahti iloitsee.

Jax-poika syntyi samoihin aikoihin, kun Karalahti lopetti jääkiekkouransa.

– Siitä on nyt 4,5 vuotta. Jäin heti koti-isäksi. En usko, että kukaan faija on ollut oman poikansa kanssa niin paljon kuin minä. Siinä näkyy luonteeni: olen tässäkin ihan täysillä. Vaikka on koti-isyys tässä iässä rankkaa sekin, Karalahti hymyilee.

Isä kuvailee poikaansa taiteilijatyypiksi, joka on fiksu ja oppivainen. Tytär taas on perinyt isänsä energian.

– Alexia on ihan dynamiittipötkö – painaa menemään ja on niin raju, eikä pysy hetkeäkään paikallaan, Karalahti kertoo.

Mitä kuuluu vanhoille ryyppykavereille?

Elokuvassa ovat äänessä myös lapsuudenkaverit Tapulikaupungista. Miten heillä menee nykyään?

– Näillä leffassa esiintyvillä menee hyvin. Yksi alkoi treenata minun kanssani thainyrkkeilyä ja teki ihan täyskäännöksen elämässään. Hän on nykyään myös ensimmäistä kertaa elämässään töissä, Karalahti kertoo.

Nuoruuden jengi oli kuitenkin laaja.

– Muutama on poistunut keskuudestamme ja osa on edelleen samoissa meiningeissä. Jotkut ovat päässeet yhteiskunnan ja elämän syrjään kiinni, mutta vähän heikommin. Kaikennäköistä mahtuu.

Karalahti treenaa crossfitiä ja thainyrkkeilyä. Kilpailuviettiä vielä riittää.

"Emme ole nyt heti ottamassa koronarokotetta"

Joulun jälkeen Karalahden koronarokotteen kyseenalaistavat kirjoitukset Instagram-tilillä nousivat otsikoihin.

– En mä nyt sanonut mitään niin ihmeellistä, mutta heti reagoidaan ja vedetään otsikot. Ehkä se kertoo ahdistuksesta tämän asian ympärillä. Miksei voisi vähän herättää keskustelua?

Karalahti sanoo, ettei hänen perheensä ole nyt heti ottamassa rokotetta.

– Mutta jos se pitää matkustuksen vuoksi ottaa, niin totta kai sitten.

Karalahti kertoo, että hänenkin lähipiirissään on riskiryhmäläisiä. Muun muassa hänen oma äitinsä on juuri parantunut syövästä.

– Kyllä me elämme suositusten ja rajoitusten mukaan, hän vakuuttaa.

Lasten päivähoitoa ja limsatehtailua luvassa

Jere Karalahti on vaimonsa Nanna Karalahden kanssa osaomistaja lasten päiväkodissa Keravalla.

– Siitäkin media uutisoi, ettei se ole mikään rahasampo. Ei voikaan olla, sillä siellä on vain 40 lasta, mutta se on suunnannäyttäjä päiväkodeille. Siellä liikutaan paljon, ja oma kokki tekee ravinteikasta ruokaa.

Lisäksi Karalahti on juuri lähtenyt mukaan pieneen limsatehtaaseen, jossa on tarkoitus valmistaan tavallisten limujen lisäksi terveyslimuja.

Karalahti treenaa crossfitiä ja thainyrkkeilyä. Kilpailuviettiä vielä riittää.

– Tavoite on kamppailla kärkisijoilla crossfitin yli 50-vuotiaiden masters-sarjassa. Täytän nyt 46 vuotta, joten tässä on muutama vuosi aikaa, Karalahti suunnittelee.