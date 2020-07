Pyöräilybaana merkitään punaisella maalilla tai asvaltilla. Kuvassa Baana Kainuuntien ja Ratakadun risteyksen kohdalla. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

– Uutta Mäntylän baanaa pitkin pääsee nyt 700 metrin matkan Poikkimaantieltä Sorsatielle asti, Destian työmaapäällikkö Minna Perätalo kertoo.

Päällystetylle osuudelle asennetaan päivisin katuvalaistuspylväitä, jonka vuoksi tie on suljettu, mutta illalla tiellä on lupa ajaa. Sään salliessa pyöräilybaanan keskustanpuoleinen, 960 metriä pitkä osuus Kainuuntieltä Joutsentien liikenneympyrään päällystetään ensi viikon aikana. Baanan keskiosa, 840 metriä pitkä osuus liikenneympyrästä Sorsatielle on jätetty projektin viimeiseksi ja se valmistuu syyskuun loppuun mennessä.