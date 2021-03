Kuvakaappaus Kristallipuolueen kotisivuilta.

Vaihtoehtohoitoja ajava Kristallipuolue nousemassa puoluerekisteriin, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalaisen mukaan yhdistys on saanut koottua puolueen rekisteröintiin vaadittavat 5 000 kannatusilmoitusta. Vuonna 2014 perustettu yhdistys on yrittänyt aiemmin kahdesti onnistumatta kerätä vaadittavat nimet. Vuoden alusta alkaen kannatusilmoituksia on voinut kerätä verkossa.

– Totta kai sähköisten kannatusilmoitusten kerääminen oli paljon helpompaa kuin paperisten lomakkeiden kerääminen, puheenjohtaja Taru Vuorela sanoi Uutissuomalaiselle.

Kristallipuolue kertoo verkkosivuillaan ajavansa vaihtoehtohoitojen ohella henkisiä arvoja, luonnonsuojelua, Suomen eroa EU:sta sekä huumepolitiikan uudistamista.