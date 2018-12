Yön uutiskooste: Joulukortit vielä tänään matkaan edullisemmin, Trafin kohupalvelusta odotetaan tänään selvityksiä

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Strasbourgin ampumisessa kolme kuollutta ja 12 haavoittunutta

Strasbourgin ampumisessa on Ranskan sisäministerin mukaan kuollut kolme ihmistä. Aiemmin Strasbourgin kaupunginjohtaja kertoi, että kuolleita olisi neljä.

Sisäministerin mukaan ampumisessa on haavoittunut 12 ihmistä, joista kuuden tila on vakava.

Strasbourgin ydinkeskustassa ammuttiin eilen illalla lähellä joulumarkkinoita noin kello kahdeksalta.

Poliisi on tunnistanut epäillyn tekijän, joka on edelleen karkuteillä. Häntä on etsimässä 350 ihmistä poliisista ja armeijasta.

Poliisin mukaan turvallisuuspalvelut tiesivät epäillyn tekijän entuudestaan ja hänen katsottiin olevan mahdollinen terroriuhka, kertoo BBC.

Ranska on myös nostanut valmiustasoaan ja kiristänyt rajavalvontaa, sillä Strasbourg sijaitsee aivan Saksan rajalla. Viranomaiset ovat myös tiukentaneet valvontaa kaikilla joulutoreilla Ranskassa, ja Strasbourgissa joulutori on suljettu keskiviikkona. (Lähde: AFP)

Huawein talousjohtaja pääsee Kanadassa vapaaksi takuita vastaan

Kanadassa pidätettynä oleva kiinalaisen teknologiayhtiö Huawein talousjohtaja Meng Wanzhou pääsee vapaaksi takuita vastaan. Kanadalaistuomari ilmoitti päätöksestään tiistaina.

Syyttäjä oli esittänyt Mengin pitämistä kiinni otettuna, koska arveli tämän yrittävän paeta Kanadasta ennen oikeusprosessin jatkumista. Meng kuitenkin tarjoutui pukemaan ylleen elektronisen seurantapannan ja luovuttamaan passinsa. Tuomarin mukaan tämä vähentää Mengin pakenemisen riskiä.

Meng otettiin kiinni Yhdysvaltojen pyynnöstä. Hänen pidättämisensä on kiristänyt Kanadan ja Yhdysvaltojen välejä Kiinaan. (Lähde: AFP)

Venäjän agentiksi epäillyn Butinan odotetaan myöntävän syyllisyytensä

Yhdysvalloissa Venäjän agentiksi epäilty Marija Butina on oikeuden kuultavana myöhään illalla Suomen aikaa. Butinan odotetaan myöntävän ainakin osan epäilyistä oikeiksi vastineeksi lievemmästä tuomiosta. Amerikkalaismedioiden mukaan hän on jo tehnyt yhteistyötä viranomaiset kanssa.

Butinaa on syytetty muun muassa soluttautumisesta vaikutusvaltaiseen Kansalliseen kivääriyhdistykseen NRA:han tarkoituksena solmia yhteyksiä tärkeisiin konservatiivipoliitikkoihin. Alun perin opiskelijaksi Yhdysvaltoihin tullut Butina on ollut vangittuna viime kesästä saakka.

Trumpin ex-juristi Cohen saamassa vankeustuomion

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen tuomitaan tänään New Yorkissa useista rikoksista, muun muassa valehtelusta kongressin kuulemisessa. Syyttäjät ovat vaatineet Cohenille useiden vuosien vankeustuomiota.

Cohenin puolustuksen mukaan tuomion pitäisi olla lievempi, koska Cohen on avustanut muun muassa erikoissyyttäjä Robert Muelleria. Hän tutkii Trumpin vaalikampanjan mahdollisia Venäjä-kytköksiä.

Cohen on aiemmin myöntänyt maksaneensa kahdelle naiselle, jotta nämä vaikenisivat seksisuhteistaan Trumpiin ennen tämän valintaa presidentiksi.

Ilotuliteräjähdys tappoi kahdeksan ihmistä Meksikossa

Kahdeksan ihmistä on kuollut Meksikossa ilotuliteräjähdyksessä, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi noin 50 ihmistä on loukkaantunut.

Räjähdys sattui juhlan aikaan kirkossa Tequisquiapanin kaupungissa Queretaron osavaltiossa.

Viranomaisten mukaan seurakunnan jäsenet olivat lahjoittaneet ilotulitteita juhlaa varten. Jokin meni kuitenkin pieleen ja seurauksena oli valtava räjähdys.

Kohtalokkaat ilotuliteonnettomuudet ovat Meksikossa varsin yleisiä. (Lähde: AFP)

Trafin kohupalvelusta odotetaan tänään selvityksiä

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin kohutusta sähköisestä palvelusta odotetaan tänään selvityksiä. Liikenneministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa antamaan arvionsa Trafin palveluiden tietoturvasta.

Ministeriö odottaa myös kuulevansa, voidaanko osa Trafin verkkopalveluista avata uudelleen.

Syntynyttä tilannetta selvittää myös muun muassa tietosuojavaltuutettu. Viestintäviraston lopullisten arvioiden on määrä valmistua runsaan viikon päästä.

Palvelun kautta on voinut hakea tietoa helposti ja ilmaiseksi ihmisten voimassa olevista ajokorteista.

Jari Aarnion perässä jo viime vuosikymmenen lopussa ollutta ex-valtionsyyttäjää kuullaan poliisijohdon virkarikoskäräjillä

Poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä kuullaan tänään todistajana entistä valtionsyyttäjää Ari-Pekka Koivistoa. Hän johti Helsingin huumepoliisiin kohdistunutta virkarikostutkintaa viime vuosikymmenen lopulla. Noina vuosina tutkinta keskittyi siihen, katsoivatko poliisit tietolähteiden rikoksia sormien läpi. Tutkinta kuitenkin kuivui tuolloin kasaan, ja syytteet siitä, että tietolähteiden rikoksia olisi painettu villaisella, kaatuivat myöhemmin oikeudessa.

Hän on sanonut kuulusteluissa kertoneensa tutkinnassa esille tulleita tietoja huumepoliisin epäilyttävistä toimista poliisijohdolle jo vuonna 2009.

Joulukortit vielä tänään matkaan edullisemmin

Kotimaan joulutervehdykset ehtii vielä tänään lähettää matkaan joulun ikimerkillä, jonka arvo on yksi euro ja viisi senttiä. Kortit tulee jättää kirjelaatikkoon kello 24:ään mennessä.

Kotimaan ikimerkillä, jonka arvo on puolitoista euroa, saa joulukortin perille vielä, kun sen pistää postin kyytiin viimeistään ensi viikon keskiviikkona.

Joulukortin enimmäispaino on 50 grammaa. Posti suosittelee, että itse tehdyt kortit laitetaan kirjekuoriin. Kuorellisen kortin hinta on sama kuin kuorettoman.

Liverpool, PSG ja Tottenham jatkoon Mestarien liigassa

Englantilaiset Liverpool ja Tottenham sekä ranskalainen PSG ovat varmistaneet paikkansa jalkapallon Mestarien liigan pudotuspeleissä. Liverpool kaatoi tiistaina kotonaan C-lohkossa italialaisen Napolin 1–0 ja eteni jatkoon tehtyjen maalien perusteella. Samasta lohkosta jatkoon ykkösenä meni PSG, joka kukisti vieraissa serbialaisen Belgradin Punaisen tähden 4–1.

B-lohkossa puolestaan Tottenham ylsi jatkoon pelattuaan 1–1-vierastasapelin espanjalaista Barcelonaa vastaan. Tottenham pelastui, kun sen italialainen uhkaaja Inter jäi kotonaan 1–1-tasapeliin hollantilaista PSV Eindhovenia vastaan.