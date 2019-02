Yön uutiskooste: Ex-kampanjatyöntekijä sanoo WP:lle, että Trump suuteli häntä ilman suostumusta – Valkoinen talo kiistää

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Washington Post: Trumpin ex-kampanjatyötekijä sanoo Trumpin suudelleen häntä ilman suostumusta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanjatyöntekijä sanoo oikeuskanteessa, että Trump suuteli häntä ilman suostumusta kampanjatilaisuudessa vuonna 2016. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Washington Post.

Alva Johnsonin mukaan hän oli yrittänyt välttää suudelman kääntämällä päätään, mutta Trumpin huulet osuivat silti hänen suunsa reunaan. Johnsonin mukaan tapahtuneella oli useita todistajia.

Johnson syyttää Trumpin vaalikampanjakoneistoa myös siitä, että hänelle maksettiin vähemmän palkkaa hänen sukupuolensa ja etnisen taustansa takia.

Valkoinen talo on kiistänyt syytökset.

Tiet voivat olla aamulla liukkaat yöllisten sateiden takia - viikko jatkuu suuressa osassa maata nollan yläpuolella

Yöllisten sateiden takia Etelä- ja Keski-Suomessa teiden pinnat voivat aamulla olla liukkaita, kertoo Ilmatieteen laitos. Hajanainen sadealue tuo mukanaan niin vesi-, räntä- kuin lumisateita, joiden ennustetaan laantuvan aamun myötä.

Viikko jatkuu suurimmassa osassa maata suojasäässä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila voi nousta jopa kuuteen lämpöasteeseen. Itä-Suomessa ylin lämpötila on noin yhdessä asteessa, Lapissa nollassa. Pohjois-Lapissa on pikkupakkasia ja Lapin itäosissa voidaan saada lumikuuroja.

Siniset pitävät ylimääräisen ryhmäkokouksen sotesta - "selvästi tarvetta keskustella asiasta"

Siniset pitävät aamupäivällä ylimääräisen ryhmäkokouksen käydäkseen läpi sote-uudistuksen etenemistä. Ryhmänjohtaja Simon Elon mukaan ryhmässä on selvästi tarvetta keskustella asiasta.

Eilen kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (sin.) asettui soteen sisältyvää valinnanvapautta vastaan ja arvioi, ettei uudistus etene sote-valiokunnasta täysistuntoon tällä vaalikaudella. Myös kansanedustajat Martti Mölsä ja Pentti Oinonen esittivät sotea koskevia epäilyjä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa tänään sote-mietinnön laatimista.

Katolisen kirkon kardinaali George Pell tuomittiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Katolisen kirkon kardinaali George Pell on todettu syylliseksi lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin Australiassa, kertoivat oikeuden viranomaiset tiistaina. Pell on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon jäsen, joka on tuomittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

77-vuotias Pell todettiin syylliseksi kahden kuoropojan seksuaaliseen hyväksikäyttöön kirkon sakastissa Melbournessa 1990-luvulla. Ratkaisu annettiin jo joulukuussa, mutta siitä tuli julkinen vasta nyt.

Pell on toiminut Vatikaanin talouspäällikkönä, mutta on jäänyt vapaalle virastaan. Hän on kiistänyt kaikki syytteet ja aikoo asianajajansa mukaan valittaa tuomiosta. (Lähde: AFP)

Venezuelan oppositiojohtaja Guaido vakuuttaa palaavansa Kolumbiasta takaisin tällä viikolla

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaido vakuuttaa palaavansa Kolumbiasta takaisin kotimaahansa tällä viikolla. Guaido uhmasi perjantaina hallituksen maastapoistumiskieltoa ja ylitti rajan Kolumbiaan, josta hän yritti saada ulkomaista hätäapua Venezuelaan. Venezuelan hallituksen joukot pysäyttivät avustussaattueet, ja yritys päättyi veriseen yhteenottoon.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on kiistänyt maan humanitaarisen kriisin ja estänyt muun muassa Yhdysvaltojen lähettämän hätäavun pääsyn maahan.

Keskeisten Latinalaisten Amerikan maiden sekä Kanadan muodostama Liman ryhmä tuomitsee voimakkaasti Maduron toimet. Guaidoa tukeva ryhmä vaatii, että Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC julistaisi hätäavun torppaamisen rikokseksi ihmisyyttä vastaan. (Lähde: AFP)

Kim saapui jo Vietnamiin odottamaan illallista Trumpin kanssa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapaavat Vietnamin Hanoissa keskiviikkona illallisella ja jatkavat keskusteluja seuraavana päivänä, kertoo Valkoinen talo.

Kim saapui Vietnamiin jo tiistaina pitkän junamatkan jälkeen. Trumpin odotetaan laskeutuvan maahan myöhemmin tiistaina.

Ennen illallista valtiojohtajat tervehtivät toisiaan kahden kesken. Illallisella Trumpilla on seurana ulkoministeri Mike Pompeo sekä kansliapäällikkö Mick Mulvaney. Kimin odotetaan tuovan seurakseen kaksi alaistaan.

Tapaamisessa on tarkoitus keskustella Korean niemimaan ydinaseriisunnasta. Yhdysvallat haluaa Pohjois-Korealta näyttöä ydinaseriisunnasta, kun taas Pohjois-Korea on vaatinut Yhdysvaltoja purkamaan ensin talouspakotteitaan. (Lähde: AFP)

Putinin tiedottajan tytär on harjoittelussa Euroopan parlamentissa

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottajan tytär työskentelee Euroopan parlamentissa harjoittelijana ranskalaiselle euroedustajalle.

Ranskalaismeppi Aymeric Chauprade kuuluu parlamentin ulkoasiainvaliokuntaan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaan. Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin tyttärellä Elizaveta Peskovalla ei ole pääsyä salaisiin asiakirjoihin, ranskalaismeppi vakuuttaa. Peskova opiskelee oikeustieteitä Ranskassa.

Chauprade nousi parlamenttiin 2014 nationalistisen Kansallisen rintaman riveistä, mutta on sittemmin jättänyt puolueen ja pitää itseään sitoutumattomana. Hän on tukenut Venäjää Krimin valtauksessa ja katsonut Krimin kuuluvan Venäjälle.

Parlamentin tiedottajan Marjory van den Broeken mukaan edes Chaupradella ei ole pääsyä EU:n salaisiin asiakirjoihin.

Peskova on toiminut harjoittelijana marraskuusta alkaen ja jatkaa huhtikuun loppuun asti. Palkkaa hän saa 1 000 euroa kuussa. (Lähde: AFP)

Kuubalaiset puoltavat uutta perustuslakia

Kuubalaiset ovat äänestäneet uuden perustuslain puolesta. Eilisen kansanäänestyksen tulos selvisi hetki sitten.

Uusi laki ei tuo suuria mullistuksia saarivaltioon. Kuuba on edelleen sosialistinen maa, jossa vallitsee suunnitelmatalous, ja valta on kommunistisella puolueella.

Laki kuitenkin tunnustaa ensimmäistä kertaa yksityisomistuksen sekä markkinoiden ja yksityisen sektorin roolin Kuuban taloudessa. Nykyisin yksityisellä sektorilla työskentelee noin 600 000 kuubalaista, mikä on reilu kymmenes työvoimasta.

Laki vaikuttaa Kuuban hallintoon, sillä maahan luodaan pääministerin tehtävä. Lisäksi presidentin ja pääministerin peräkkäiset kaudet on jatkossa rajattu kahteen. (Lähde: AFP)

Pärmäkoski tähyää päämatkallaan MM-mitaliin

Krista Pärmäkoski luottaa tasatyöntöönsä Seefeldin MM-kisojen päämatkallaan, naisten 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailussa. Pärmäkoski tähyää mitaliin, kuten jokaisessa startissaan itävaltalaislumilla.

Kymppi on suomalaisittain mielenkiintoinen myös siksi, että se linjaa torstain 4x5 kilometrin viestin valintoja. Pärmäkosken lisäksi ladulle lähtevät Johanna Matintalo, Laura Mononen ja Kerttu Niskanen.

Väliaikalähtönä hiihdettävä kisa alkaa kello 16 Suomen aikaa.

Mikael Granlund siirtyy Minnesotasta Nashvilleen

Vuoden 2011 maailmanmestarin Mikael Granlundin jääkiekkoura NHL:ssä jatkuu Nashvillen joukkueessa. Granlundin edustama Minnesota sai vaihdossa Nashvillestä sveitsiläishyökkääjä Kevin Fialan, kertoo TSN.

Granlund on tällä kaudella pelannut Minnesotan riveissä 63 ottelua, tehnyt niissä 15 maalia ja syöttänyt 34.

Granlund on pelannut Minnesotassa kaudesta 2012–13. Nashvillen suomalaispelaajia ovat maalivahdit Pekka Rinne, Juuse Saros ja hyökkääjä Miikka Salomäki.