Yön uutiskooste: EU-johtajat puivat Britannian pyytämää lykkäystä brexitiin, PTT:n ennuste: Talouskasvu hidastuu

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Poliisipomojen virkarikoskäräjillä kuullaan KRP:n hyllytetyn pomon ja Helsingin ex-poliisikomentajan loppulausunnot

Poliisipomojen mittavassa virkarikosoikeudenkäynnissä kuullaan tänään viimeiset puheenvuorot KRP:n hyllytetyltä päälliköltä Robin Lardotilta ja Helsingin ex-poliisikomentaja Jukka Riikoselta.

Syyttäjän mukaan he jättivät valvomatta Jari Aarnion johtaman Helsingin huumepoliisin tietolähdetoimintaa. Yksikkö tyhjensi lähteet rekisteristä viime vuosikymmenen loppupuolella, eikä lähteitä merkattu rekisteriin vuosiin, mitä syyttäjä pitää laittomana.

Helsingin poliisilaitosta johtanut Riikonen on kertonut, ettei tiennyt, että huumepoliisissa olisi toimittu säännösten vastaisesti. Lardot on sanonut samaa. Kumpikin kiistää syytteen.

Sairaan lapsen vanhemmat eroavat yleisemmin kuin muut

Torstaina vietetään kansainvälistä yksinhuoltajien päivää. Lapsen sairaus tai vamma lisää vanhempien riskiä erota, kertoo lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden liitto.

THL:n tutkimuksen mukaan esimerkiksi autismia sairastavien lasten vanhemmilla erot ovat kaksi kertaa niin yleisiä kuin muiden lasten vanhemmilla.

Liiton mukaan erojen yleisyys kertoo, että perheet eivät saa riittävästi tukea arkeensa. Järjestö vaatii viranomaisilta erityislapsen vanhempien yhteistyön tukemista myös mahdollisen eron jälkeen.

PTT:n ennuste: Talouskasvu hidastuu, mutta jyrkin jarrutus on väliaikaista

Euroalueen ja maailmantalouden kasvun hidastuminen jarruttavat kasvua myös Suomessa lähivuosina, ilmenee Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalousennusteesta. Suomessa kasvua hidastavat tänä ja ensi vuonna viennin kysynnän heikkeneminen ja investointien lasku.

PTT ennustaa talouskasvun jäävän tänä vuonna 1,5 prosenttiin ja ensi vuonna 1,8 prosenttiin. Jyrkimmän hidastumisen ennakoidaan kuitenkin olevan väliaikaista.

PTT:n mukaan työmarkkinoilla tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta vaatii rakenteellisia uudistuksia ja etenkin ikääntyneiden työllisyyden nostoa.

Uusi-Seelanti kieltää rynnäkkökiväärit ja puoliautomaattiset aseet

Uusi-Seelanti kieltää rynnäkkökiväärit ja sotilastyyliset puoliautomaattiaseet, kertoo maan pääministeri Jacinda Ardern.

Lisäksi maassa kielletään korkean kapasiteetin ammuslippaat ja bump-stockien kaltaiset lisävarusteet. Niin kutsutuilla bump-stockeilla lisätään kiväärin tulitusnopeutta.

Ardernin mukaan tiivistetysti voi sanoa, että Uudessa-Seelannissa kielletään kaikki puoliautomaattiset aseet, joita käytettiin perjantain terrori-iskussa.

Viime viikon perjantaina 28-vuotias australialaismies hyökkäsi kahteen moskeijaan Uuden-Seelannin Christchurchissa ja tappoi 50 ihmistä. (Lähde: AFP)

EU-johtajat puivat Britannian pyytämää lykkäystä brexitiin

EU-johtajat käsittelevät tänään Brysselissä huippukokouksessaan Britannian pyytämää lykkäystä EU-eroon.

Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Britannian pääministeri Theresa May on pyytänyt lykkäämään maan EU-eron toteutumista 30. kesäkuuta saakka. Mayn aikomuksena on tuoda erosopimus vielä uudelleen parlamentin käsittelyyn ensi viikolla.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan lyhyt lykkäys Britannian EU-eroon on mahdollinen, jos Britannian parlamentin alahuone hyväksyy erosopimuksen.

Kiinan presidentti Xi vierailee Italiassa Uuden silkkitien merkeissä

Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään vierailunsa Eurooppaan Italiasta. Maat ovat aikeissa allekirjoittaa sopimuksen Italian liittymisestä Kiinan Uusi silkkitie -hankkeeseen.

Useat muut EU-maat ja Yhdysvallat ovat suhtautuneet valtavaan infrastruktuuriprojektiin hyvin epäillen. Kiinan epäillään pyrkivän levittämään vaikutusvaltaansa liikenneyhteyksiä rahoittamalla sekä saamaan köyhempiä maita riippuvaiseksi tuen jatkumisesta.

Italian pääministerin Giuseppe Conten mukaan hankkeeseen liittyminen ei ole ristiriidassa maan EU- ja Nato-jäsenyyksien kanssa. (Lähde: AFP)

Vapaalla ollut lentäjä pelasti Boeing 737 Max 8 -koneen putoamiselta vain päivää ennen Indonesian tuhoisaa lentoturmaa

Vapaalla ollut lentäjä pelasti Lion Airin Boeing 737 Max 8 -koneen maahansyöksyn vain päivää ennen kuin sama kone syöksyi Indonesiassa mereen tappaen 189 ihmistä, kertoo Bloomberg asiasta perillä oleviin lähteisiinsä viitaten. Onnettomuus tapahtui viime vuoden lokakuussa.

Kahden asiasta perillä olevan lähteen mukaan ohjaamossa matkustanut lentäjä oli tunnistanut ongelman ja kertonut lentohenkilöstölle, miten sen voi ratkaista.

Seuraavana päivänä samaa konetta lentänyt eri miehistö kohtasi saman ongelman, ja lentokone syöksyi pian nousunsa jälkeen Jaavanmereen.

Tässä kuussa 153 ihmistä kuoli, kun Ethiopian Airlinesin sama lentokonemalli putosi pian nousunsa jälkeen.

Etelä-Koreassa miesjoukon epäillään salakuvanneen 1 600:aa hotellivierasta ja myyneen videoita netissä

Etelä-Koreassa neljän miehen epäillään salakuvanneen 1 600 hotellivierasta ja myyneen videomateriaalia internetissä. Asiasta uutisoi muun muassa BBC. Minikameroita oli asennettu televisioihin, hiustenkuivaajien pidikkeisiin ja pistorasioihin.

BBC:n haastatteleman poliisin mukaan miehet asensivat kameroita viime vuoden elokuussa 30 hotelliin ja 10 eri kaupunkiin Etelä-Koreassa.

Miehet perustivat videoiden myyntisivuston marraskuussa. Heidän on raportoitu ladanneen sivustolle yli 800 videota.

Miesten epäillään tienanneen toiminnalla 6 200 dollaria. Miehet on pidätetty, ja jos heidät tuomiotaan, heitä voi odottaa 10 vuoden vankeustuomio.

Bulls pussitti voiton Washingtonista - Markkanen joukkueensa pistekuningas

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls kukisti niukasti Washington Wizardsin kotikentällään. Markkasen Bulls keräsi 126 pistettä Washingtonin jäädessä 120 pisteeseen.

Markkanen oli joukkueensa pistekuningas 32 pisteellään. Levypalloja suomalaistähti keräsi 13. Markkanen sai peliaikaa lähes 38 minuuttia.