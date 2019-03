Yön uutiskooste: Britannian pääministeri May kertoo saaneensa muutoksia brexit-sopimukseen, eduskuntaryhmät neuvottelevat tänään hallitustilanteesta

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Britannian pääministeri May kertoo saaneensa "laillisesti sitovia muutoksia" brexit-sopimukseen

Britannian pääministeri Theresa May kertoo voittaneensa laillisesti sitovia muutoksia Britannian EU-erosopimukseen ja vaatii maan parlamenttia hyväksymään sopimuksen.

May lähti vielä maanantai-iltana Strasbourgiin tarkoituksenaan keskustella sellaisista muutoksista, jotka saisivat brittiparlamentin hyväksymään jo kertaalleen hylkäämänsä brexit-sopimuksen. Parlamentin on tarkoitus äänestää sopimuksesta tiistaina.

May sanoi EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa käytyjen keskustelujen päätyttyä, että nyt on aika kokoontua yhteen parannellun brexit-sopimuksen äärelle. (Lähde: AFP)

Juncker brexit-sopimuksesta: Joko tämä sopimus hyväksytään, tai brexitiä ei välttämättä tapahdu

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kehottaa Britannian parlamentin jäseniä hyväksymään brexit-sopimuksen tiistain äänestyksessä. Juncker kommentoi asiaa Strasbourgissa sen jälkeen, kun EU oli sopinut Britannian kanssa laillisesti sitovista muutoksista brexit-sopimukseen.

Juncker sanoi toimittajille Strasbourgissa, että valinta on selvä. Joko tämä sopimus hyväksytään, tai Britannian EU-eroa ei välttämättä tapahdu lainkaan.

Juncker vetosi sen puolesta, että Britannian ero EU:sta viedään hallitusti loppuun. (Lähde: AFP)

Työväenpuolue kehottaa hylkäämään brexit-sopimuksen

Britanniassa pääoppositiopuolue kehottaa maan parlamenttia äänestämään pääministeri Theresa Mayn brexit-sopimusta vastaan.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn sanoo, että EU:n kanssa saavutettu sopu ei sisällä muutoksia, jotka pääministeri lupasi parlamentille. Siksi kansanedustajien täytyy hylätä sopimus, Corbyn jatkoi. (Lähde: AFP)

Ranskalaismiehelle elinkautinen iskusta Brysselin juutalaismuseoon

Belgialainen oikeusistuin on tuominnut ranskalaisen miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen Brysselin juutalaiseen museoon tehdystä istkusta. Mies todettiin syylliseksi viime viikolla, ja rangaistus langetettiin varhain tiistaina.

33-vuotias Mehdi Nemmouche hyökkäsi museoon toukokuussa 2014 ja ampui neljä ihmistä. Surmansa saivat israelilainen pariskunta, museon belgialainen työntekijä sekä ranskalainen vapaaehtoistyöntekijä.

Ennen museoiskua mies oli matkustanut Syyriaan taistelemaan ääri-islamistien riveissä. (Lähde: AFP)

Ulkoministeri Pompeon mukaan Venäjä ja Kuuba ovat osallisia venezuelalaisten hyvinvoinnin sabotoimiseen

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kritisoi Kuubaa ja Venäjää Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tukemisesta. Pompeon mukaan Kuuballa ja Venäjällä on ollut keskeinen rooli venezuelalaisten demokratiaunelmien ja hyvinvoinnin sabotoimisessa.

Yhdysvallat on ollut etujoukoissa tukemassa Venezuelan oppositiojohtajaa, maan väliaikaiseksi presidentiksi julistautunutta Juan Guaidoa. Yhdysvallat haluaa syöstä Maduron vallasta, mutta Venäjä ja Kuuba seisovat edelleen Maduron takana.

Pompeo haukkui Kuubaa muun muassa siitä, että se antaa Madurolle ja tämän lähipiirille fyysistä suojaa ja poliittista tukea. (Lähde: AFP)

Eduskuntaryhmät neuvottelevat tänään hallitustilanteesta

Kaikkien eduskuntaryhmien on tänään iltapäivällä määrä kokoontua neuvottelemaan hallitustilanteesta. Ryhmät kutsui viime viikolla koolle keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kaikkonen aikoo ehdottaa, että nykyinen hallitus jatkaisi toimitusministeristönä. Hänen mukaansa eduskuntavaalit ovat jo niin lähellä, että tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä aloittaa hallitusneuvotteluja poliittisen hallituksen muodostamisesta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) jätti perjantaina hallituksensa eronpyynnön soten kaatuminen takia. Presidentti Sauli Niinistö pyysi heti tuoreeltaan eronnutta hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä.

Vaalit järjestetään 14. huhtikuuta.

Isäpuolen epäillään murhanneen vakavasti sairaan tytön - tapausta puidaan tänään käräjillä

Vakavasti sairaan alaikäisen tytön murhasta syytetty mies vastaa tänään syytteisiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Epäilty rikos tapahtui Nurmijärvellä viime vuoden marraskuussa.

Poliisin aiemmin kertoman mukaan rikosta on tutkittu murhana erityisen raa'an tekotavan vuoksi ja siksi, että teon kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi.

Poliisi ei ole avannut tutkinnan aikana epäiltyyn tekoon johtaneita motiiveja.

Vuonna 1982 syntynyt isäpuoli on poliisin mukaan kiistänyt syyllisyytensä.

Nuorison kiinnostus politiikkaan on kasvanut

Nuorten kiinnostus politiikkaan on lisääntynyt, käy ilmi Nuorisobarometristä. Viime vuoden kyselyssä politiikasta ainakin jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi kuin kertaakaan aiemmin yli 20 vuoden seuranta-aikana. Vastaavasti kokonaan välinpitämättömien osuus on pienempi kuin kertaakaan aiemmin.

Tutkimukseen osallistuneista 61 prosenttia ilmoitti olevansa ainakin jonkin verran kiinnostunut politiikasta. Kokonaan politiikasta välinpitämättömien osuus oli 8 prosenttia.

Myös poliittisessa toiminnassa mukana olleiden määrä on kasvanut erityisesti alle 20-vuotiaiden ryhmässä.

Poliisi: Mies puukotettiin kuoliaaksi Helsingin Pohjois-Haagassa

Helsingin Pohjois-Haagassa täysi-ikäinen mies on puukotettu kuoliaaksi, kertoo poliisi STT:lle. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Hän on myös täysi-ikäinen mies. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta noin kello kymmenen aikaan maanantaina illalla.

Vakavia vammoja saanut uhri vietiin sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli.

Epäilty puukottaja on poliisin vanha tuttu.

Puukotuksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen päättyy

Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen päättyy tänään. Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen.

Yhteishaussa on tarjolla lähes 80 000 aloituspaikkaa, joista hieman yli puolet ammatillisessa koulutuksessa ja loput lukioissa.

Valintatulokset julkaistaan aikaisintaan 13. kesäkuuta.

Ammatillisen koulutuksen vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea jatkuvan haun kautta. Lukion vapaita paikkoja haetaan lukiokoulutuksen lisähaussa.

Opiskelemaan haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

MM-ampumahiihdossa tänään naisten normaalimatka

Ampumahiihdon MM-kilpailut Ruotsin Östersundissa jatkuvat tänään naisten normaalimatkalla eli 15 kilometrin kisalla. Taistelu MM-mitaleista starttaa kello 16.30 Suomen aikaa.

Suomalaisista kisassa nähdään Kaisa Mäkäräinen, Venla Lehtonen, Laura Toivanen ja Suvi Minkkinen. Mäkäräinen lähtee kisaan numerolla 13, Lehtosen numero on 41, Toivasen 72 ja Minkkisen 87. Kaikkiaan kisaan on ilmoittautunut 95 kilpailijaa.

Ykköstähti Mäkäräisellä on kisoista toistaiseksi tilillä sekaviestin kymmenes sija ja viikonlopun koitoksista sprintin 12:s ja takaa-ajon 17. sija.