Yön uutiskooste: Boeing keskeyttää turmakonetyypin toimitukset, suomalaiset pakkautuvat etelään, Norjan oikeusministerin avopuoliso pidätettiin

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Uudessa-Seelannissa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, uhreja kahdessa moskeijassa

Uudessa-Seelannissa useita ihmisiä on kuollut vakavassa ampumisessa Christchurchin alueella, vahvistaa maan poliisi. Kuolonuhreja on poliisin tietojen mukaan kahdessa moskeijassa. Yksi ihminen on otettu kiinni tapaukseen liittyen.

Poliisi tähdentää, että toistaiseksi on epäselvää, onko myös muita kohteita vaarassa. Poliisi kehottaa alueen ihmisiä pysymään sisätiloissa ja pysymän pois moskeijoista koko maassa. Poliisi on hälytetty valtakunnallisesti apuun maan turvallisuuden takaamiseksi.

Boeing keskeyttää vialliseksi epäillyn 737 Max -konetyypin toimitukset

Yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja Boeing kertoo keskeyttävänsä 737 Max -konetyypin toimitukset, mutta jatkavansa sen tuotantoa. Konetyypin ohjelmistoissa on epäilty olevan vikaa kahden tuhoisan lento-onnettomuuden jälkeen.

Boeingin 737 Max -konetyyppi on määrätty laajaan käyttökieltoon viikonloppuna Etiopiassa sattuneen tuhoisan lento-onnettomuuden jälkeen. Sama konemalli putosi myös Indonesiassa viime lokakuussa. Kumpikin maahansyöksy tapahtui pian nousun jälkeen.

BBC:n mukaan Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA kertoo Boeing 737 Max 8 ja 9 -koneiden pysyvän käyttökiellossa ainakin toukokuuhun asti. Ennen kiellon purkamista konemallin ohjelmistoja pitää päivittää ja testata. (Lähde: AFP)

Israelin armeija kertoo pommittaneensa Gazaa vastauksena Tel Aviviin suunnattuun raketti-iskuun

Jännitteet Israelin ja palestiinalaisten välillä kiristyivät jälleen, kun Israelin armeija kertoi perjantaina pommittaneensa Gazaa vastauksena Tel Avivia kohti aiemmin suunnattuun raketti-iskuun.

Israelin armeijan mukaan kaksi rakettia ammuttiin Gazasta kohti Tel Avivia torstai-iltana. Yksikään taho ei ilmoittautunut heti iskun tekijäksi.

Vaikka raketti-iskut Gazasta eivät ole harvinaisia, kyseessä oli ensimmäinen kerta yli neljään vuoteen kun isku suunnattiin Tel Avivin kaupunkiin, uutisoi Washington Post.

Lehden mukaan kaupungin hälytyssireenit soivat ja asukkaat kertoivat kuulleensa räjähdyksiä, mutta haavoittuneista tai vahingoista ei tullut tietoa.

Tel Avivin pormestari arveli israelilaiselle televisiokanavalle, että toinen raketti ilmeisesti putosi mereen. (Lähde: AFP)

Norjan oikeusministerin avopuoliso pidätettiin epäiltynä miehensä auton polttamisesta

Norjan oikeusministerin avopuoliso pidätettiin torstaina epäiltynä miehensä auton polttamisesta. Oikeusministeri Tor Mikkel Wara jättää väliaikaisesti tehtävänsä tapauksen takia.

Waran avopuoliso Laila Anita Bertheussen kiistää syytteet ja on asianajajansa mukaan vakuuttunut siitä, että poliisia on johdettu harhaan.

Auto paloi viime sunnuntain vastaisena yönä pariskunnan kodin edustalla Oslossa.

Norjan pääministeri Erna Solberg sanoi pidätyksen tulleen hänelle ja koko hallitukselle yllätyksenä ja kuvasi tapausta tragediaksi koko ministerin perheelle. (Lähde: NTB)

Kaksi Facebookin avainjohtajaa jättää tehtävänsä

Kaksi yhteisöpalvelu Facebookin avainjohtajaa jättää tehtävänsä. Yhtiö kertoi torstaina, että sekä tuotejohtaja Chris Cox että WhatsAppista vastannut Chris Daniels lähtevät yrityksestä.

Vuodesta 2005 Facebookissa työskennellyt Cox on ollut yhtiön keskeinen henkilö ja toiminut toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin oikeana kätenä.

Zuckerberg pahoitteli tiedotteessa johtajien lähtöä, mutta sanoi sen avaavan tilaa uusille johtajille, jotka ovat innoissaan yhtiön tulevasta suunnasta.

Toistuvissa tietovuotoskandaaleissa ryvettynyt Facebook ilmoitti äskettäin keskittyvänsä jatkossa yhä enemmän palveluidensa yksityisyyteen.

Facebookin osakekurssi heikkeni jälkipörssissä kaksi prosenttia johtajien lähtöä koskevan uutisen jälkeen.

Joka toinen suomalainen asuu vuonna 2040 Etelä-Suomen kasvavilla seuduilla

Joka toinen suomalainen asuu vuonna 2040 niin sanotun kasvukolmion alueella eli Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmalla tai Kanta-Hämeessä. Arvio perustuu Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n laatimaan ennusteeseen.

Ennusteen mukaan väkiluku kasvaa vuosina 2017–2040 vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Väkimäärä lisääntyy 328 000 asukkaalla, josta Uudenmaan osuus on 89 prosenttia.

Muissa 15 maakunnassa väkiluku laskee noin 238 000 asukkaalla.

Lainvalvoja linjasi: Yrityksenkin taattava vammaisen pääsy tapahtumiin, Turun Sanomille uhkasakko

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi tuoreessa päätöksessään, että yksityisen yrityksen on taattava myös vammaisten pääsy kulttuuritapahtumiin.

Se katsoi kirjaklubia järjestäneen mediayhtiö Turun Sanomien syrjineen pyörätuolia käyttävää henkilöä viime keväänä.

Lautakunnalle kannellut sähköpyörätuolia käyttänyt mies oli pyrkinyt tilaisuuksiin, mutta ei päässyt portaiden takia sisään ravintolaan. Hänen mukaansa raskasta sähköpyörätuolia ei voinut myöskään kantaa ylös portaita.

Lautakunta katsoi, että yhtiö syrji miestä välillisesti ja kielsi sitä jatkamasta syrjintää 5 000 euron sakon uhalla.

Lehden päätoimittaja Kari Vainio kertoo STT:lle, että Turun Sanomat ei ymmärtänyt tilannetta ja suhtautuu asiaan vakavasti. Klubia on sittemmin alettu järjestää esteettömissä tiloissa.

Yo-kirjoituksissa puntaroidaan tänään historiaa ja biologiaa

Ylioppilaskirjoituksissa ovat tänään vuorossa psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet.

Abiturientit aloittivat kevään yo-kirjoituksensa tiistaina.

Ylioppilastutkintoon ilmoittautui tänä keväänä liki 40 300 kokelasta eli noin 600 vähemmän kuin viime keväänä.

Hamilton oli nopein F1-kauden ensimmäisissä harjoituksissa

Hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton oli nopein formula 1 -kauden ensimmäisissä harjoituksissa Australian Melbournessa.

Harjoitusjakso oli tasainen, sillä Ferrari-kuskit Sebastian Vettel ja Charles Leclerc mahtuivat sekunnin kymmenyksen sisään Hamiltonin kärkiajasta.

Hamiltonin Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottas oli viidenneksi vikkelin. Harjoitusten loppupuolella pyörähtänyt Bottas jäi Hamiltonista reilut 0,2 sekuntia.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen jäi kärjestä 1,2 sekuntia ja oli kuudenneksi nopein.

Tänään ajetaan toinen harjoitusjakso alkaen kello 7 Suomen aikaa.

Ristolaisen Buffalolle rökäletappio, Penguins jyräsi 5-0

Rasmus Ristolaisen Buffalo kärsi rökäletappion kotikaukalossaan, kun Pittsburgh jyräsi sen 5–0 jääkiekon NHL-kierroksella.

Nollan pitänyt Pittsburghin maalivahti Casey DeSmith torjui 26 laukausta. Buffalon Carter Hutton torjui 23 kertaa.

Pittsburgh on itälohkossa kuudentena ja kiinni pudotuspelipaikassa. Buffalo on vasta 12. sijalla ja uhkaa karsiutua jatkosta.