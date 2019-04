Yllätyssopu Viron hallitusneuvotteluissa nosti äärioikeistopuolueen valtaan — Väläytellyt tiukempaa poliittista kontrollia oikeuslaitokselle ja medialle

Viron politiikan asiantuntija Kristi Raik pitää huolestuttavana radikaalioikeiston hyväksymistä mukaan maan hallitukseen. Hän arvioi Lännen Medialle, että tuleva hallitus voi heikentää Viron asemaa EU:ssa.

Helsinki

Viron hallituksen syntyminen näyttää varmalta. Näin arvioi Viron Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik Lännen Medialle.

Vaalit ylivoimaisesti voittanut Reformipuolue joutunee jäämään oppositioon. Hallituksen tulevat muodostamaan Keskusta, Isänmaa ja Konservatiivinen kansanpuolue Ekre.

– Huolestuttavaa on, että radikaalioikeistolainen populistipuolue Ekre on nyt lähdössä mukaan hallitukseen. Ennen vaaleja tätä ei pidetty todennäköisenä, koska muut suuret puolueet olivat kieltäytyneet yhteistyöstä, Raik sanoo.

Kolme hallituspuoluetta ovat päässeet sopuun myös ministerinpaikoista. Pääministerinä on jatkamassa Keskustan Jüri Ratas, talousministeriksi puolue kaavailee Taavi Aasia.

Ekre on nostamassa sisäministeriksi Mart Helmen ja valtiovarainministeriksi Martin Helmen. Isänmaa ehdottaa puolustusministeriksi Jüri Luikia ja oikeusministeriksi Raivo Aegia.

Ekre on suhteellisen uusi tulokas Viron politiikassa ja vaalien suurin nousija. Edellisissä eduskuntavaaleissa puolueen kannatus oli noin kahdeksan prosenttia, kuukausi sitten pidetyissä vaaleissa se keräsi 18 prosenttia äänistä ja nosti puoleen Viron kolmanneksi suurimmaksi.

– Tuleva hallitus on EU-skeptisin koskaan Viron historiassa. Tämä voi heikentää Viron asemaa EU:ssa, Raik sanoo.

Äärioikeistojohtajat uhkasivat katuväkivallalla

Ennen hallitussovun syntymistä Ekren johtajat uhkailivat lausunnoissaan mellakoinnilla ja katuväkivallalla, jos puolue suljetaan ulos hallituksesta. Raik arvioi, että hallitusneuvottelujen kariutuminen olisi saattanut jopa ajaa puolueen kannattajia väkivaltaisiin mielenilmauksiin.

Raik ei kuitenkaan ota kantaa siihen, tepsikö uhkailu muihin puolueisiin.

– Keskusta pyörsi kantansa säilyttääkseen pääministeripaikkansa, Raik sanoo.

– Muita esitettyjä perusteluita on, että hallitustyöskentelyllä Ekre pakotetaan kantamaan vastuunsa päätöksenteossa ja yhteistyön toivotaan myös vähentävän vastakkainasettelua.

EU:ssa Viroa verrataan Unkariin

Viron Ekre vertautuu perussuomalaisiin Suomessa. Raikin mukaan Ekren kannatus kumpuaa epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta, sillä osa virolaisista tuntee jääneensä ulkopuolelle maan menestyksestä.

– He näkevät muut puolueet elitistinä. Maahanmuuton pelko on yksi syy, millä puolue sai kannattajansa liikkeelle vaaleissa, Raik kertoo.

– Tämä kuulostaa järjettömältä, koska Virossa maahanmuutto on minimaalista.

Tulevassa hallituksessa jatkuvuutta edustaa isänmaa.

Isänmaa on kuitenkin menettänyt kannattajiaan Ekrelle. Tämä on Raikin mukaan saanut puolueen siirtymään näkemyksissään Ekren suuntaan.

Raik arvioi, että radikaalioikeiston nousu on heikentänyt Viron mainetta. EU:ssa Viron tilannetta verrataan jo Unkariin.

Raik ei kuitenkaan usko, että Virosta olisi tulossa Unkarin kaltainen maa, vaikka askelia samaan suuntaan onkin otettu.

– Oikeistopopulistit ovat yksi kolmesta hallituspuolueesta, joten ne eivät voi määrätä täysin politiikan suuntaa, Raik perustelee.

– Ekren monet näkemykset ovat kuitenkin ristiriidassa liberaalidemokratian peruspilareiden kanssa. On seurattava tarkasti, etteivät he pysty viemään näitä käytäntöön.

Jatkuuko rasistinen puhe hallituksessa?

Suomalaiset politiikan asiantuntijat ovat arvostelleet tänä keväänä suomalaisia valtakunnanpäättäjiä karkeasta kielenkäytöstä. Raikin mukaan Virossa puhe on ollut vielä astetta kovempaa.

– Oikeistoradikaaleilla kielenkäyttö on ollut hyvin rasistista, mikä on yleistä vastaavissa puolueissa Euroopassa. On suuri riski, että sama retoriikka jatkuu hallituksessa ja mitä tämä voi saada aikaan, Raik sanoo.

Monista Euroopan muista äärioikeistolaisista puolueista poiketen Ekre on hyvin Venäjä-vastainen.

Ekre on väläytellyt muun muassa tiukempaa poliittista kontrollia tuomioistuinlaitokselle ja medialle. Puolue myös ajaa kansanäänestystä tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseksi.

Vaikka puolueen tavoitteet näyttävät maailman silmiin ajavan maata kohti autoritääristä johtamista, Ekren kannattajat eivät Rakin mukaan näin ajattele.

– Ekre itse esittää asian niin päin, että he edustavat kansan tahtoa. Mutta näinhän demokratian rapautuminen on edennyt muuallakin. Unkari on esimerkki siitä, kuinka järjestelmää on vähitellen hivutettu kohti puoliautoritääristä yhteiskuntaa, Raik toteaa.