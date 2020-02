"Yllätti, miten voimakas se tällä kertaa oli" – viikonlopun hiekkamyrsky viivästyttää osaa Kanarian lennoista vielä maanantainakin

En millään voi mitenkään ymmärtää

miksi osa porukasta käy edelleen

" ulkomailla " Kanariansaarilla ?

" Suomalaista kahvia, suomalaista ruo

kaa, suomalaiset tanssit, suomalainen

karaoke " jne.

Eikö ulkomaanmatkan tarkoitus ole

juuri se, että saa etäisyyttä tavalli -

seen suomalaiseen arkeen ?

Ja sitten vielä tämä porukka erikseen,

jonka pitää päästä lähtemään ja pa-

laamaan Oulusta Kanarialle; se on

voi, voi sentään. Sääliksi käy näitä

" ulkomailla " lomailevia.

Niin ja kaikkein tärkein asia " ulko -

maanmatkan " kohteen valinnassa on se, että siellä pärjää suomenkie -

lellä. Ja näistäkin tärkeimmistä tär -

kein asia on se, että ruokalistat ovat suomeksi käännettyjä.

Minä laukkasin Kanarialla joskus 70 -

luvulla kun se oli vielä täysin uutta.

Nykyään pääsee lomalle ihan minne

itse tahtoo; Australia, Uusi - Seelanti,

Meksiko, Thaimaa, Vietnam, Yhdys -

vallat jne. Ei todellakaan kannata

tyytyä talvisin Kanarian saariin ja

kesäisin Välimeren kohteisiin, kuten

Rodokseen ja siellä olevaan " Ellin -

baariin " , jossa on joka päivä ne

suomalaiset tanssit.

Ihmiset, herätkää. Nyt on jo vuosi

2020 ja matkustaa voi ihan minne

tahansa, melkein.