Yli sata siirtolaista hukkui Välimereen, kertoi Lääkärit ilman rajoja -järjestö

Yli 100 Eurooppaan pyrkijää on hukkunut heitä kuljettaneen veneen upottua Libyan rannikolla aiemmin tässä kuussa, kertoi Lääkärit ilman rajoja -järjestö (MSF) tiistaina.

MSF:n mukaan kaksi kumivenettä lähti Libyasta kohti Eurooppaa 1. syyskuuta, mutta toinen veneistä tyhjeni ja upposi, kertoi BBC.

Turmasta selvisi hengissä 276 ihmistä, jotka vietiin lopulta Libyan satamakaupunkiin Khomsiin, mikä sijaitsee noin 100 kilometriä kaakkoon pääkaupungista Tripolista.

MSF:n mukaan ryhmä on tällä hetkellä vangittuna. MSF on lääkinnyt ryhmään kuuluvia ihmisiä, kuten raskaana olevia naisia ja lapsia keuhkokuumeen ja vuotaneen polttoaineen palamisen aiheuttamien vammojen vuoksi.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM kertoo yli 1 500 ihmisen saaneen tänä vuonna surmansa yrittäessään ylittää Välimerta.

Moni muu on tullut pelastetuksi vaikka Italia, joka on Eurooppaan pyrkijöiden suosituin päämäärä, on viime aikoina kieltäytynyt ottamasta vastaan siirtolaisia kuljettavia laivoja.

Libyaan palautettujen asema on huolestuttava. Viime vuonna tulleiden raporttien mukaan Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulevia siirtolaisia kidnapataan palkkion toivossa tai myydään orjiksi.

Libya on ollut epävakaa maa siitä lähtien kun maan pitkäaikainen johtaja Muammar Gaddafi syrjäytettiin vuonna 2011.