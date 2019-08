Yli neljä miljoonaa ihmistä on paennut Venezuelasta – Suomeen on tullut tänä vuonna vasta yhdeksän turvapaikkahakemusta

Kesän alussa keskimäärin 5 000 venezuelalaista pakeni kotimaastaan joka päivä. Suurin osa suuntaa naapurimaihin.

Venezuelan kriisi tuntuu suomalaisesta kaukaiselta, mutta se vaikuttaa Euroopassa yhä vahvemmin. Kesäkuussa venezuelalaiset olivat toiseksi eniten turvapaikkoja hakeva ryhmä Euroopassa. Vain syyrialaisia saapui enemmän.

Reuters kertoi kesäkuussa, että karkeasti arvioiden venezuelalaiset hakivat turvapaikkaa tammikuun ja toukokuun välillä Euroopasta kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna.

Suurin osa Eurooppaan tulevista hakeutuu Espanjaan, mutta turvapaikkaa haetaan myös esimerkiksi Ranskasta ja Portugalista. Espanjan suosiota selittävät esimerkiksi yhteinen kieli ja perhesuhteet.

Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Eeva-Maija Leivo kertoo, että viime vuonna viisi venezuelalaista haki turvapaikkaa Suomesta. Tänä vuonna hakemuksia on tullut yhdeksän.

– Venezuelan tilannetta seurataan koko ajan. Se ei näytä parantumisen merkkejä, Leivo sanoo.

Päivittäin 5 000 ihmistä jättää Venezuelan

Muutaman vuoden aikana Venezuelasta lähteneiden määrä on moninkertaistunut.

YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) kertoi kesäkuussa, että jo neljä miljoonaa venezuelalaista on jättänyt kotimaansa. BBC:n haastatteleman asiantuntijan mukaan luvut saattavat todellisuudessa olla vielä korkeampia, koska osa pakenee epävirallisten rajanylityspaikkojen kautta.

Alkukesästä Venezuelasta pakeni paremman elämän toivossa keskimäärin 5 000 ihmistä joka päivä. Suurin osa suuntasi naapurimaihin, osa pyrki Pohjois-Amerikkaan tai Etelä-Eurooppaan. Kolumbiassa asui UNHCR:n mukaan heinäkuussa yli miljoonaa venezuelalaista.

– Kaikilla ei ole varaa ostaa lentolippua Venezuelasta Espanjaan. Sanoisin, että ne joilla ei ole varaa, matkustavat Venezuelasta lähialueille, sanoo hallintoneuvos Eero Koskenniemi sisäministeriön maahanmuutto-osastolta.

Ennusteiden mukaan loppuvuonna Venezuelasta olisi paennut lähes saman verran ihmisiä kuin Suomessa on asukkaita.

– Jos poliittinen tilanne ei ratkea, sanotaan vuoden sisällä, Venezuelasta uhkaa lähteä jopa kaksi miljoonaa ihmistä lisää, kertoo ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikönpäällikkö Ari Mäki.

Mäen mukaan tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että liikehdintä siirtyisi Suomeen eikä Suomessa ei ole ainakaan vielä varauduttu venezuelalaisiin turvapaikanhakijoihin.

Jopa 90 prosenttia elää köyhyydessä

Aikanaan Venezuela oli Etelä-Amerikan rikkain maa. Nyt se on ennenäkemättömän poliittisen ja taloudellisen kriisin keskiössä. Maa kärsii hyperinflaatiosta, elintarvike- ja lääkepulasta, kasvavasta rikollisuudesta ja heikosta hallinnosta.

Venezuelalla on maailman suurimmat todennetut öljyvarannot, mutta siitä huolimatta arviot paljastavat, että jopa 90 maan väestöstä elää köyhyydessä. The New York Times nimitti toukokuussa Venezuelan kriisiä pahimmaksi sotien ulkopuolella vuosikymmeniin.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi alkuvuodesta, että Venezuelan työttömyysluku on tällä hetkellä 44,3 prosenttia. Ensi vuonna luku noussee lähemmäs 50 prosenttia. Valtio ei ole julkaissut virallisia lukuja vuoden 2016 jälkeen.