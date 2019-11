Yli 70 prosenttia amerikkalaisista ajattelee Trumpin toimineen väärin Ukraina-tapauksessa – Julkiset kuulemiset jatkuvat tänään

Viikon odotetaan olevan ratkaiseva presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnassa. Kongressin tiedusteluvaliokunta kuulee tällä viikolla Trumpin tukijaa Gordon Sondlandia. Republikaaneja Sondlandin todistus huolestuttaa.

Yhdysvalloissa demokraatit ja republikaanit valmistautuvat parhaillaan viikkoon, jota pidetään tähän asti merkittävimpänä presidentti Donald Trumpiin kohdistuvan virkarikostutkinnan kannalta.

Demokraatit tuovat tällä viikolla kongressin tiedusteluvaliokunnan eteen todistajia, joilla on ensikäden tietoa Trumpin toimista.

Kuulemiset käynnistyvät tänään tiistaina ja jatkuvat keskiviikkona ja torstaina. Viikon aikana kahdeksan ihmisen on tarkoitus saapua kuultavaksi kongressin tiedusteluvaliokunnan eteen.

Yhdysvaltain EU-lähettiläs Gordon Sondland saapuu kuultavaksi keskiviikkona. Republikaanien tukijana tunnettu Sondland on yksi viikon odotetuimmista todistajista. Hänen odotetaan antavan lisätietoja siitä, painostiko Trumpin hallinto Ukrainaa sotilasavulla.

Tämänviikkoisilta kuulemisilta odotetaan paljon. Niiden odotetaan jopa ratkaisevan, nostavatko demokraatit virkasyytteen Trumpia vastaan vai eivät.

Tiistaiaamuna paikallista aikaa todistuksen antavat everstiluutnantti, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston Ukraina-asiantuntija Alexander S. Vindman ja varapresidentti Mike Pencen Venäjän-neuvonantaja Jennifer Williams. Iltapäivällä vuorossa ovat entinen diplomaatti Kurt D. Volker ja entinen turvallisuusneuvoston virkailija Timothy Morrison.

The New York Times kertoo, että Vindman, Williams ja Morrison kaikki kuuntelivat Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuista puhelinkeskustelua reaaliaikaisesti. Juuri puhelu on koko virkarikostutkinnan keskiössä.

CNN:n mukaan demokraattien syytökset Trumpia vastaan keskittyvät nyt siihen, että presidentti saattoi syyllistyä lahjontaan pidättäessään sotilasavun Ukrainalta.

Trumpin tukijan todistus huolestuttaa republikaaneja

Keskiviikon kuulemisista odotetuin on Yhdysvaltain EU-lähettilään Gordon Sondlandin todistus.

Sondland on jo aikaisemmin kertonut sanoneensa ukrainalaisille virkailijoille, että sotilasavun saaminen on kiinni siitä, taipuuko Ukraina Trumpin tahtoon ja aloittaa tutkinnat demokraattien Joe Bidenista ja tämän pojasta Hunter Bidenista. Vaatimuksena oli myös julkinen ilmoitus tutkinnan aloittamisesta.

Sondlandia pidetään merkittävänä todistajana myös siitä syystä, että varakkaana hotellinomistajana aikaisemmin tunnettu Sondland on tukenut republikaanipuoluetta vuosien ajan. CNN kertoo, että Sondland on tehnyt lukuisia lahjoituksia puolueelle. Kun Trump nimitettiin puolueen presidenttiehdokkaaksi vuoden 2016 vaaleihin, Sondland teki merkittäviä lahjoituksia myös Trumpin vaalikampanjaan.

Sittemmin presidentiksi valittu Trump nimitti Sondlandin EU-lähettilääksi.

Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuvassa virkarikostutkinnassa on luvassa merkittävä viikko. Viikon aikana tapahtuvien julkisten kuulemisten odotetaan jopa ratkaisevan, nostavatko demokraatit virkasyytteen Trumpia vastaan vai eivät. KUVA: SHAWN THEW

Todistuksesta tekee painokkaan se, että Sondlandilla on ollut suora yhteys Trumpiin. Heidän välisensä puhelinkeskustelu nousi esille viime viikolla ensimmäisissä julkisissa kuulemisissa.

Tuolloin Yhdysvaltain Ukrainan-lähettiläs William Taylor kertoi, että hänen henkilökuntaansa kuuluva henkilö kuuli heinäkuussa Trumpin ja Sondlandin välisen puhelun, jossa Trump tiedusteli ”tutkimuksista”. Puhelun jälkeen henkilö kysyi Sondlandilta, mitä Trump ajatteli Ukrainasta. Sondland vastasi Trumpin "välittävän enemmän Biden-tutkinnasta kuin Ukrainasta".

Puhelun kuullut saapuu kuultavaksi torstaina

Torstaina tiedusteluvaliokunnan eteen saadaan kyseisen puhelun kuullut Yhdysvaltojen suurlähetystön diplomaatti ja Taylorin avustaja David Holmes.

Holmes oli Sondlandin kanssa lounaalla puhelun aikana. Holmes kertoo CNN:n mukaan kuulleensa puhelun, koska Trump puhui luurin toisessa päässä niin kovaan ääneen, että hänen kanssaan keskustellut Sondland säpsähti ja työnsi puhelimen kauemmas korvaltaan.

Useat republikaanit ovat ilmaisseet turhautumisensa siihen, että Sondland soitti Trumpille kiovalaisesta ravintolasta, paikasta, jossa kuulevina korvina voi olla esimerkiksi venäläisiä tiedusteluvirkailijoita, kertoo CNN.

Myös Holmes, joka on hämmästellyt sitä, että Sondland soitti Trumpille matkapuhelimestaan. Hänen mukaansa ainakin kaksi kolmesta matkapuhelinverkosta Kiovassa on venäläisten yritysten omistuksessa.

– Yleisesti oletamme, että matkapuhelinverkkoja tarkkaillaan Ukrainassa, Holmes sanoi The Guardianin mukaan.

Holmesin lausunto on ensimmäinen todiste siitä, että Trump henkilökohtaisesti vaati tutkimusten aloittamista. CNN:n mukaan republikaaneja huolestuttaakin se, että Holmesin antama todistus saattaa olla vakuuttavin todiste Trumpin suorasta osallisuudesta Ukrainan painostamiseen.

Yli puolet yhdysvaltalaisista pitää Trumpin toimia väärinä

Samalla, kun demokraatit pyrkivät keräämään riittävän vahvoja todistuksia Trumpia vastaan, republikaanit näyttävät yhä seisovan melko lujasti Trumpin takana.

Samaa ei voi sanoa Yhdysvaltojen kansalaisista, mikäli mielipidemittauksia on uskominen. ABC Newsin ja tutkimusyhtiö Ipsosin tekemän mielipidemittauksen mukaan yli 70 prosenttia yhdysvaltalaisista ajattelee, että presidentti Trump toimi väärin pyytäessään ulkomaista johtajaa tutkimaan hänen mahdollista poliittista kilpailijaansa.