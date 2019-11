Yle: Turkin sisäministeriön mukaan palautettavien Isis-vankien joukossa ei ole suomalaisia

Ulkomaalaiset Isis-vangit päätyivät Turkin haltuun Syyrian-operaation aikana. Turkki käynnisti hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan lokakuussa.

Turkin vangitsemien 287 ulkomaalaisen Isis-vangin joukossa ei ole yhtään suomalaista, kertoo Yleisradio. Asian on vahvistanut Ylelle Turkin sisäministeriön edustaja sunnuntaina. Isis-vangit päätyivät Turkin haltuun Syyrian-operaation aikana. Turkki on kertonut palauttavansa vangit kotimaihinsa, mutta toistaiseksi Turkki ei ole ottanut yhteyttä Suomen suurlähetystöön Isis-vankien palauttamisesta.

Turkki käynnisti hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan lokakuussa. Turkin puolustusministeriö on kertonut iskujen kohdistuneen 181 sotilaskohteeseen. Turkin armeijan lisäksi mukana on Turkin syyrialaisia liittolaisia. Presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut aiemmin Turkin tavoitteeksi perustaa Syyrian rajaseudulle noin 30 kilometriä leveä "turvavyöhyke", josta maa ajaa uhkana pitämänsä kurdit loitolle.

Turkin tarkoitus on myös siirtää turvavyöhykkeelle noin 1,5–2 miljoonaa Syyrian sodan pakolaista, jotka ovat tällä hetkellä Turkissa. Yhteensä maa on ottanut vastaan lähes neljä miljoonaa pakolaista Syyriasta. Kurdijoukot taas pyrkivät pitämään kiinni alueistaan, joita he pitävät hallussaan Pohjois-Syyriassa.