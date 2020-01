Yle: Kurdijoukot valmiita tuomitsemaan al-Holin leirin naisia ilman kansainvälistä rikostuomioistuinta – aikovat käydä keskusteluja myös Suomen kanssa

Syyrian kurdihallinto on valmis itse tuomaan oikeuden eteen niin ulkomaalaiset Isis-taistelijat kuin al-Holin leirin naisiakin, kertoo Yle.

Syytteet asetettaisiin paikan päällä ilman kansainvälistä rikostuomioistuinta. Ylen mukaan al-Holin leirin naisista tämä koskisi mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä tai niitä, jotka ovat todistettavasti olleet mukana Isisin elimissä, kuten moraalipoliisissa.

Ylen haastatteleman kurdipoliitikon mukaan oikeudenkäynnit toteutettaisiin yhteistyössä syytettyjen henkilöiden lähtömaiden kanssa. Neuvotteluja aiotaan käydä myös Suomen kanssa.

Käytännössä asia kuitenkaan tuskin etenee, jos Suomi ei suostu asiaan.

– Päätös syytteiden nostamisesta on uusi. Nyt aloitamme dialogin maiden kanssa, joilla on kansalaisia täällä. Yksi niistä on Suomi. Keskustelemme heidän kanssaan, miten edetään ja miten voimme nostaa syytteitä yhteistyössä Suomen kanssa, sanoo kurdihallinnon johtoon kuuluva Abdulkarim Omar Ylelle.

Haastattelussa ei selviä, onko Suomeen oltu jo yhteydessä mahdollisista oikeudenkäynneistä.

Taustalla kurdihallinnon turhautuminen

Koillis-Syyrian kurdihallinto on tähän saakka sanonut, ettei aio tuomita ulkomaalaisia.

Nyt kurdit ovat kuitenkin turhautuneita siihen, että Euroopan maiden kanssa käydyt neuvottelut kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisesta Koillis-Syyriaan tai al-Holin ulkomaalaisten kotiuttamisesta eivät ole edenneet, minkä vuoksi asiaa harkitaan, Yle kertoo.

Suomi on tähän mennessä kotiuttanut al-Holin leiriltä kaksi orpolasta.

Al-Holin leirillä on noin 30 suomalaislasta ja kymmenen aikuista.