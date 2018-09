YK:n yleiskokouksessa nähtiin ensimmäinen vauva - kesällä synnyttänyt Uuden-Seelannin pääministeri toi tyttärensä maailman päättäjien joukkoon

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern toi kolmikuisen tyttärensä Neven mukaansa Yhdistyneiden kansankuntien yleiskokoukseen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta järjestön historiassa, kun naisjohtaja on tuonut vauvansa yleiskokoukseen, kerrotaan YK:sta. Järjestön edustajan Stephane Dujarricin mukaan vain viisi prosenttia maailman johtajista on naisia, joten järjestön pitäisi tehdä kaikkensa, jotta naiset kokisivat olonsa mahdollisimman tervetulleiksi.

- Se on kaiken kaikkiaan hyvä asia, ja me olemme ilahtuneita saadessamme Neven yleiskokouksen istuntosaliin, Dujarric sanoi.

Kuvat Ardernista hyppyyttämässä tytärtään istuntosalissa ovat levinneet internetissä ja herättäneet keskustelua. Pääministeri kertoi haluavansa avata tietä myös muille naisille.

- Jos haluamme tehdä työpaikoista avoimempia, meidän täytyy tiedostaa logistiset haasteet. Olemalla avoimempia voimme luoda polkuja muille naisille, hän sanoi CNN:lle.

Ardern on järjestyksessään maailman toinen pääministeri, joka on synnyttänyt kautensa aikana. Ensimmäinen oli Pakistanin pääministeri Benazir Bhutto vuonna 1990.