YK suunnittelee vievänsä Jemenistä vakavasti sairaita lentoteitse hoitoon

YK haluaa avata Jemenissä niin kutsutun ilmasillan kuljettaakseen vakavasti sairaita ihmisiä hoidettavaksi kunnollisiin olosuhteisiin, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n Jemenin edustaja.

Tavoitteena on auttaa potilaita, jotka sairastavat syöpää, kroonisia sairauksia ja niitä, joilla on synnynnäisiä poikkeavuuksia. Hoidettavia on tällä hetkellä 12.

Potilaiden joukossa on muun muassa leukemiaa, kohdunkaulansyöpää ja kilpirauhassyöpää sairastavia. Osa potilaista tarvitsee muun muassa luuydin- tai munuaissiirron.

WHO:n edustaja ei tarkenna, minne potilaat on tarkoitus viedä hoitoon lentoteitse. Hänen mukaansa ilmasillan on suunniteltu olevan käytössä aluksi kuusi kuukautta.

Potilaista enemmistö olisi naisia tai lapsia.