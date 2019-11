Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinta siirtyy seuraavaksi televisioruutuihin – kokosimme keskeiset tapahtumat

Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuva virkarikostutkinta etenee ensi viikolla, jolloin on luvassa virkasyytetutkintaan liittyvä ensimmäiset julkiset kuulemiset. Yhdysvaltojen edustajainhuone äänesti tutkinnan jatkamisen puolesta lokakuun lopussa.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin ympärillä vellova virkasyytesoppa saa uutta väriä, kun alkavalla viikolla kuulemisten odotetaan siirtyvän suoraan televisiolähetykseen.

Trumpiin kohdistuvan virkasyytetutkinnan aloittamisesta ilmoitti syyskuussa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi.

Demokraatit perustelevat tutkintaa sillä, että Trump on saattanut käyttää asemaansa väärin, ja lisäksi hänen epäillään pyytäneen ulkomailta apua presidentinvaalikampanjansa pönkittämiseksi. Trump itse on sitä mieltä, että käynnissä on "Yhdysvaltojen historian pahin noitavaino".

Viimeisimmät käänteet

Edustajainhuone äänesti lokakuun lopussa virkasyytetutkinnan jatkamisen puolesta. Ensi viikolla on määrä aloittaa julkiset kuulemiset, jotka myös televisioidaan, kertoi edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Adam Schiff tällä viikolla.

Tuolloin esiin astuu julkisesti kolme todistajaa: keskiviikkona ulkoministeriön virkailija George Kent sekä Yhdysvaltain virkaa tekevä Ukrainan-suurlähettiläs Bill Taylor ja perjantaina Yhdysvaltojen entinen Ukrainan-suurlähettiläs Marie Yovanovitch. He ovat jo aikaisemmin todistaneet suljettujen ovien takana.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalaiset saavat kuulla lausuntoja suoraan todistajilta.

– Julkiset kuulemiset antavat yhdysvaltalaisille mahdollisuuden arvioida todistajia itse, Schiff sanoi medialle tällä viikolla.

Tähän mennessä reilu kymmentä todistajaa on todistanut Trumpia vastaan suljettujen ovien takana, kertoo CNN. Osa pöytäkirjoista on sittemmin julkaistu.

Mistä kaikki sai alkunsa?

Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät puhelinkeskustelun heinäkuun 25. päivä.

Tämän jälkeen nimetön ilmiantaja kertoi, että puhelun aikana Trump olisi pyytänyt Zelenskyitä tutkimaan Yhdysvaltain entistä varapresidenttiä Joe Bidenia ja tämän poikaa Hunter Bidenia. Hänen mukaansa Trumpin toiminta saattoi vaarantaa Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden.

Lisäksi Trumpin väitetään painostaneen Zelenskyitä 400 miljoonan dollarin sotilasavustuksella, jonka Trump jäädytti vain noin viikko ennen puhelua. Yhdysvaltojen sotilaallinen apu on elintärkeää Ukrainalle, joka käy sotaa Venäjää ja sen tukemia asejoukkoja vastaan maan itäosissa.

Joe Biden on gallupien perusteella todennäköisin demokraattien presidenttiehdokas ensi vuoden vaaleissa ja samalla Trumpin kovin vastapeluri. Bideneita vastaan ei ole esitetty todisteita.

Valkoinen talo joutui julkaisemaan puhelun muistiinpanot, joista kävi ilmi, että Trump pyysi Zelenskyitä tekemään palveluksen ja tutkimaan Bideneitä.

Valkoisen talon kansliapäällikkö Mick Mulvaney kertoi lokakuussa, että Trumpin hallinto panttasi Ukrainan sotilasavustusta saadakseen Ukrainan presidentin suostumaan pyyntöön. Myöhemmin Mulvaney muutti lausuntoaan.

Trump väittää yhä tiukasti, ettei rikkonut mitään lakeja puhelun aikana.

Johtaako virkarikostutkinta Trumpin viraltapanoon?

Virkarikostutkinnan aloittaminen ei tarkoita, että presidentti joutuu jättämään Valkoisen talon. Tällä hetkellä käynnissä on vasta tutkinta, jonka päätteeksi edustajainhuone päättää, nostaako se virkasyytteen vai ei.

Washington Postin mukaan on syytä huomata, että vaikka suurin osa demokraateista kannattaa tutkintaa, ei ole selvää, kuinka moni kannattaa virkasyytteen nostamista.

Mikäli edustajainhuone päättää nostaa virkasyytteen Trumpia vastaan, asia etenee senaatissa käytävään oikeudenkäyntiin. Jotta virkasyyte menisi läpi, sen olisi saatava senaatissa enemmistön tuki. Republikaanienemmistöisessä senaatissa virkasyytteen läpimeno on epätodennäköiseltä.

Edustajainhuoneessa käydyssä äänestyksessä yksikään republikaani ei asettunut Trumpia vastaan. Washington Postin mukaan ainakin 15 republikaanisenaattoria on ilmaissut huolensa Trumpin toimista, mutta yksikään ei ole sanonut kannattavansa virkasyytettä. Enemmistö on yhä yksiselitteisesti Trumpin takana. Trumpin viraltapanoon tarvittaisiin ainakin 20 republikaanisenaattori tuki.

Yhdysvaltojen historian aikana virkasyyte on nostettu kahta presidenttiä vastaan: Andrew Johnsonia ja Bill Clintonia. Richard Nixon erosi ennen kuin virkasyytemenettelyä ehdittiin aloittaa. Virkasyyte ei ole johtanut yhdenkään presidentin viraltapanoon.

Mikäli niin kävisi, presidentiksi nousisi varapresidentti. Trumpin varapresidenttinä toimii Mike Pence.

Koska tapaus ratkeaa?

Demokraatit kertoivat marraskuun alussa, että pyrkivät viemään edustajainhuoneen päätettäväksi vielä ennen joulua, nostetaanko Trumpia vastaan virkasyyte vai ei.

Aikataulu on kiireinen, koska presidentinvaalit ovat luvassa jo ensi vuonna.

Jos virkasyyte nostetaan, voiko Trump jatkaa vaalikampanjaansa?

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan vastaus on kyllä.

Mikäli virkasyyte johtaisi viraltapanoon, tilanne on epäselvempi. Kukaan presidentti ei ole joutunut eroamaan virkasyytteen seurauksena, joten ennakkotapauksia ei ole.

Varmaa on ainakin, että Trump puolustautuu voimakkaasti kumotaakseen häntä vastaan esitetyt syytökset. Presidentti on Washington Postin mukaan toistuvasti esittänyt julkisuudessa harhaanjohtavia ilmaisuja ja väitteitä Ukraina-puhelusta ja sen ilmiantajasta. Lehden mukaan Trumpin tarkoituksena on luoda sekaannusta ja aiheuttaa hämmennystä asemansa pelastamiseksi.