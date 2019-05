Yhdysvaltojen oikeusministeri ei suostu todistamaan edustajainhuoneen Mueller-kuulemisessa

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr on kieltäytynyt todistamasta edustajainhuoneen edessä siitä, miten hän on käsitellyt erikoistutkija Robert Muellerin tutkintaa. Teko on omiaan lisäämään jännitteitä presidentti Donald Trumpin ja kongressin demokraattien välillä.

Barrin piti esiintyä demokraattienemmistöisen edustajainhuoneen oikeuskomitean edessä torstaina, mutta hän vetäytyi pois kun osapuolet eivät päässeet sopuun kuulemisen muodosta.

– Tämä on osa hallinnon täydellisestä kongressin vastustuksesta, sanoi komitean puhemies Jerrold Nadler toimittajille.

Oikeusministeriön tiedottajan Kerri Kupec sanoi, että Nadlerin ehdotus antaa komitean lakimiesten kysellä Barrilta oli "odottamatonta ja tarpeetonta", hänen mukaansa kysymysten pitäisi tulla lainlaatijoilta.

Neljä tuntia senaatin komitean edessä

Aiemmin keskiviikkona Barr oli yli neljä tuntia republikaanienemmistöisen senaatin oikeuskomitean kuultavana. Hän puolusti päätöstään olla syyttämättä Trumpia oikeuden toteutumisen estämisestä. Hän syytti Muelleria siitä, että tämä ei ollut päässyt itse johtopäätöksiin asiasta.

Kyseessä oli Barrin ensimmäinen kuuleminen kongressissa sen jälkeen kun hän oli julkistanut käsitellyn version Muellerin raportista 18. huhtikuuta. Barr torjui Muellerin väitteen, että hän olisi alunperin julkistanut erikoistutkijan johtopäätöksiä 24. maaliskuuta puutteellisella tavalla, mikä oli hämännyt suurta yleisöä.

Barr oli torjunut 27. maaliskuuta saamansa Muellerin kirjeen, jossa tämä oli vaatinut häntä julkistamaan laajemman yhteenvedon havainnoistaan. Trump päätteli Barrin 24. maaliskuuta julkistamasta kirjeestä, että hänet on täysin vapautettu syytteistä.

Demokraatit vaativat Barrin eroa

Useat demokraatit senaatin komiteassa vaativat Barrin eroa.

Demokraatit ovat syyttäneet Barria siitä, että tämä on yrittänyt suojella presidenttiä, joka yrittää tulla uudelleen valituksi ensi vuonna. He painostivat Barria kertomaan, miksi tämä kaksi päivää Muellerin 448-sivuisen raportin saatuaan päätteli, että Trump ei ollut laittomasti yrittänyt estää 22 kuukautta kestänyttä tutkimusta.

– Minusta hallituksella ei ollut oikeuteen kelpaavaa tapausta, Barr sanoi.

Raportissa kerrottiin Trumpin vuoden 2016 kampanjatiimin ja Moskovan yhteyksistä ja kampanjan toiveista, että se hyötyisi Venäjän toimista, kuten hakkeroinnista ja propagandasta, joka vahingoitti demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia. Raportissa kerrotaan myös toimista, joihin Trump ryhtyi haitatakseen tutkimuksia.

Entinen FBI:n johtaja Mueller veti johtopäätökset, että todisteita ei ole riittävästi rikollisen salajuonen todistamiseksi eikä hän tehnyt sitä johtopäätöstä, että Trump olisi yrittänyt estää oikeuden toteutumista. Hän ei kuitenkaan vapauttanut Trumpia epäilyistä.

Barr sanoi tehneensä apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin kanssa päätöksen, että Trumpia ei tule syyttää.