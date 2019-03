Yhdysvaltojen odotetuin tutkinta on päättynyt – ensitietojen mukaan uusia syytteitä Trumpin väelle ei olisi tulossa

Erikoissyyttäjä Robert Mueller on saanut Yhdysvalloissa tutkinnan päätökseen siitä, syyllistyikö presidenttiehdokas Donald Trump vehkeilyyn Venäjän kanssa Yhdysvaltojen viimeisissä presidentinvaaleissa.

Tutkinnan loppuraporttia ei ole julkistettu, mutta se on toimitettu Yhdysvaltojen oikeusministeriöön.

Yhdysvalloissa joudutaankin vielä jännittämään, mihin lopputuloksiin Mueller on tutkinnassa päätynyt.

Esimerkiksi Washington Post ja CNN kertovat, ettei uusia syytteitä olisi enää tulossa.

Syytteiden välttäminen olisi suuri voitto presidentti Donald Trumpille, joka on toistuvasti painottanut, ettei vehkeilyä ole ollut. Syytteiden välttäminen helpottaisi Trumpia hakemaan jatkokautta vuoden 2020 vaaleissa.

Sen sijaan Trumpia vastustavat tahot ovat todennäköisesti pettyneitä, koska Muellerin tutkinnasta on odotettu jopa sellaisia syytteitä, jotka johtaisivat presidentti Trumpin erottamiseen.

Yhdysvalloissa odotetaan innokkaasti, että tutkintaraportti julkistettaisiin. Se saatetaan tehdä ainakin osittain viikonlopun aikana.

Oikeusministeri William Barr on arvellut, että hän kertoisi kongressille loppuraportin pääkohtia viikonlopun aikana.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders on kirjoittanut Twitterissä, että seuraava siirto riippuu juuri oikeusministeriöstä. Sandersin mukaan presidentti Trumpin henkilöstöllä ei ole raporttia toistaiseksi.

Muellerin noin kaksi vuotta kestäneessä tutkinnassa on aiemmin nostettu kymmeniä rikossyytteitä, joista osa on koskenut Trumpin entisiä avustajia. Osa syytetyistä on lisäksi ollut venäläisiä.