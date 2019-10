Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välejä lämmittää yhteinen vihollinen Iran – Suhde on lujittunut Trumpin kauden aikana

Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille maiden yhteiset tavoitteet näyttävät painavan ihmisoikeuskysymyksiä enemmän.

Valokeila on suuntautunut Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian suhteeseen monta kertaa presidentti Donald Trumpin kaudella. Viimeksi Trumpin päätös lähettää yhdysvaltalaisjoukkoja Saudi-Arabiaan herätti kysymyksiä "erityisestä suhteesta".

– Tietyllä lailla suhde on lujittunut Trumpin kaudella, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Trump teki ensimmäisen ulkomaanvierailunsa presidenttinä juuri Saudi-Arabiaan. Sen jälkeen suhdetta ovat koetelleet isot kysymykset.

Washington Post kirjoitti heinäkuussa, että maiden suhteet ovat kääntyneet laskuun saudiarabialaisen toimittajan ja Washington Postin kolumnistin Jamal Khashoggin murhan jälkeen. Toisaalta syyskuussa Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin kohdistuneiden iskujen jälkeen Trump ilmoitti, että Yhdysvallat lähettää lisää joukkoja apuun Persianlahdelle.

Vaikka Saudi-Arabia on joutunut kielteisten kohujen kohteeksi, näyttää siltä, että Trump on halunnut vaalia maiden suhdetta.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on esittänyt arvion, jonka mukaan se uskoo, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman käski murhata Khashoggin. Kun Trumpilta kysyttiin mielipidettä asiaan, hän vastasi Washington Postin mukaan, että "he ovat olleet mahtava kumppani, mitä tulee työpaikkoihin ja taloudelliseen kehitykseen".

– Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa määrittää tällä hetkellä intressikeskeinen ajattelu. Saudit nähdään keskeisenä tahona, jolla on samoja vihollisia kuin Yhdysvalloilla on, eli Iran, Aaltola sanoo.

Yhdysvallat ei ole enää öljyriippuvainen

Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian intressit ovat pitkälle samanlaisia, kun tarkastellaan alueen konflikteja. Erityisesti Iran yhdistää maita. Lisäksi Saudi-Arabia on yksi tärkeimpiä Yhdysvaltojen puolustussektorin ostajia.

– Saudi-Arabian ja Iranin suhde on ollut hyvin vihamielinen, ja Yhdysvaltojen ja Iranin suhde on vihamielinen. Tässä löytyy yhteistä säveltä, Aaltola sanoo.

Saudi-Arabia on ollut öljymarkkinoiden keskeinen takaaja vuosikymmenien ajan. Aaltolan mukaan myös Yhdysvallat haluaa pitää auki öljyreitin Hormuzinsalmen lävitse. Aaltola huomauttaa, että Yhdysvaltojen politiikkaa aiemmin määrittänyt öljyriippuvuus ei päde enää.

Vaikka välit vaikuttavat jopa lämpimiltä, suhteeseen liittyy epävarmuutta. Khashoggin murha ei ollut esteenä sille, että Yhdysvallat lähetti joukkojaan Saudi-Arabiaan. Aaltolan mukaan se kuitenkin rasittaa suhteita. Erityisesti kongressissa tapaus on saanut aikaan kannanottoja, joissa on vaadittu Yhdysvaltojen Lähi-idän politiikan uudelleenarviointia, erityisesti suhteessa Saudi-Arabiaan.

– Kun Yhdysvalloilla ei ole enää öljyriippuvuutta, kongressissa on esitetty, pitäisikö suhdetta arvioida uudelleen, Aaltola sanoo.

– Yhdysvalloilla on selkeästi riippumattomampi suhde Lähi-itään kuin sillä on ollut vuosikymmeniin. Yhdysvaltojen sitoutumisessa esimerkiksi Saudi-Arabiaan on enemmän kysymysmerkkejä kuin aikaisemmin on ollut.

Saudi-Arabia on "mahtava kumppani"

Huhtikuussa Trump käytti veto-oikeuttaan, jolla hän kumosi kongressin päätöslauselman siitä, että Yhdysvallat ei enää olisi tukenut Saudi-Arabiaa Jemenin sodassa.

– Trump lähestyy hyvin realistisesti tätä karttaa, ja ihmisoikeuskysymykset ja tällaiset arvopohjaiset kysymykset eivät ole olleet Trumpille keskeisiä, Aaltola sanoo.

Esimerkiksi Khashoggin murha olisi Aaltolan mukaan voinut olla ratkaisevammassa asemassa aikaisempien, liberaalimpien demokraattihallintojen aikana. Barack Obaman kaudella Yhdysvallat oli jo väistymässä alueelta, mutta Trumpin aikana Iran-kysymys on noussut uudelleen keskiöön.

– Obaman aikana suhde oli heikkenemään päin. Trumpin aikakaudella se on vahvistunut. Lisäksi Trump tykkää vahvoista johtajista.