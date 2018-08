Yhdysvaltojen Etelä-Korean suurlähettiläs: Vielä on liian aikaista puhua rauhansopimuksesta

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapaavat syyskuussa Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapaavat syyskuussa Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa. Odotukset tapaamiselle ovat kovat, mutta Yhdysvaltojen Etelä-Korean suurlähettiläs Harry Harris toppuutteli puheita mahdollisesta rauhansopimuksesta. Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan Harris sanoi, että on nyt vielä "liian aikaista" siirtyä kohti Korean sodan virallista lopettamista. Harrisin mukaan rauhansopimuksen osalta neuvottelut ovat vasta alussa, vaikka Koreoiden suhteissa edetään ja Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat lämmitelleet välejään.

Etelä- ja Pohjois-Korea ovat edelleen muodollisesti sodassa keskenään, sillä Korean sota vuosina 1950–1953 päättyi aselepoon, eivätkä maat ole solmineet virallista rauhansopimusta.

Yonhapin mukaan Harrisin kommentit heijastavat Yhdysvaltojen linjaa siitä, että kommunistisen diktatuurin pitää ensin tehdä konkreettisia toimenpiteitä kohti ydinaseohjelmansa lakkauttamista ennen kuin sodan päättymisestä sopiminen on mahdollista.

Etelä-Koreasta matkustaa presidentti pohjoiseen ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin ja Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin tapaaminen on kolmas tänä vuonna. He ovat aiemmin tavanneet maiden raskaasti aseistetulla rajalla Panmunjomin kylässä.

Huhtikuussa tavanneet Kim ja Moon sopivat niin sanotussa Panmunjomin julistuksessa maiden suhteiden parantamisesta ja Korean sodan virallisesta lopettamisesta.

Moon on kolmas eteläkorealainen presidentti, joka matkustaa Pjongjangiin ja ensimmäinen yli vuosikymmeneen.

Pohjois- ja Etelä-Korean välit kiristyivät vuonna 2017 Pohjois-Korean ydinohjelman vuoksi, mutta Pyeongchangin talviolympialaiset alkuvuonna 2018 toivat maiden välille odottamatonta liennytystä.

Maiden sopuisa esiintyminen talviolympialaisissa tasoitti tietä Koreoiden johtajien tapaamiselle huhtikuussa sekä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Kimin historialliselle tapaamiselle Singaporessa kesäkuussa.

Trumpin saalis Singaporesta jäämässä löyhäksi

Singaporessa Yhdysvallat ja Pohjois-Korea sopivat vakaan ja pysyvän rauhanmekanismin luomisesta Korean niemimaalle ja Kim vakuutti sitoutuvansa ydinasevapaan Korean niemimaan saavuttamiseen.

Sopimuksen kriitikoiden mukaan Trump ei onnistunut tapaamisessa, sillä sopimuksessa Kim ei luvannut mitään konkreettista.

Trump ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ovat penänneen kärsivällisyyttä vakuutelleet, että tilanne on hallussa – heidän mukaansa monimutkaiset ydinaseneuvottelut vievät aikaa, kirjoittaa CNN. Osapuolet näyttävät silti ajautuneen pattitilanteeseen. CNN:n haastattelemien diplomaattilähteiden mukaan Pohjois-Korea on toistuvasti torjunut Yhdysvaltojen ehdotukset ydinaseriisunnasta "gangsterimaisena".

Pohjois-Korea on käärmeissään pakotteista

Pohjois-Korealle on asetettu ankaria pakotteita sen ydinaseohjelman takia. Pohjois-Korea on kritisoinut Yhdysvaltoja siitä, että se ei ole riisunut pakotteita. Pohjois-Korea on omien sanojensa mukaan pitänyt kiinni sovitusta ja muun muassa pidättäytynyt ohjuskokeista ja palauttanut Korean sodassa kadonneiden Yhdysvaltojen sotilaiden jäännöksiä.

Uutistoimisto Reutresin haastattelemien viranomaisten mukaan Pohjois-Korea ei ole suostunut määrittelemään aikataulua ydinaseiden määrän vähentämiselle tai ohjelman lakkauttamiselle kokonaan. Yhdysvaltojen arvion mukaan Pohjois-Korealla on arviolta 30–60 taistelukärkeä.

Pohjois-Korean uutistoimiston KCNA:n sivuilla kerrottiin tänään maiden rajalla järjestetystä jalkapallo-ottelusta ja Kimin vierailusta kalankasvatuslaitoksella, mutta ei mainittu tapaamista.

Kimin ja Moonin tapaaminen vahvistettiin tänään sen jälkeen kun Koreoiden delegaatiot tapasivat Panmunjomissa, demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Washington Post -lehden mukaan delegaatiot olivat eripariset: Pohjois-Korea toi tapaamiseen rautateistä, maankäytöstä ja ympäristönsuojelusta sekä talousyhteistyöstä vastaavia henkilöitä kun taas etelästä tapaamiseen osallistui maiden yhdentymistä ajavan ministeriön henkilökuntaa, turvallisuusviranomaisia sekä pääministerin kanslian henkilöstöä.